Tragedią skończył się nadmorski spacer dla 69-letniej kobiety. Najprawdopodobniej porwała ją fala i prądy wsteczne. W niedzielny poranek próbowali ratować świadkowie i służby medyczne. Do sytuacji doszło w Sztutowie (woj. pomorskie).

69-latka utonęła w morzu. Bałtyk w wielu miejscach niebezpieczny (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak przekazała nam w komunikacie policja z Nowego Dworu Gdańskiego, w niedzielę przed godz. 8:00 przy wejściu na plażę nr 59 w Sztutowie utonęła kobieta.

69-latka spacerowała w wodzie, która sięgała jej do pasa.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej porwała ją fala i prądy wsteczne.

Tonącą wydobyli na brzeg świadkowie, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, przejętą później przez ratowników. Na miejsce wezwano również śmigłowiec LPR.

Niestety, mimo blisko 40-minutowej resuscytacji, kobieta zmarła.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Czerwone flagi z powodu sinic i wysokich fal

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim:

w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim,

w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo

oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim :

w Świnoujściu (4 kąpieliska),

Międzyzdrojach (2),

Międzywodziu,

Dziwnowie (4),

Dziwnówku,

Łukęcinie (2),

Mrzeżynie (3),

Rogowie,

Dźwirzynie,

Sianożętach (2),

Ustroniu Morskim (4),

Gąskach (2),

Sarbinowie (4),

Chłopach (2),

Mielenku (2),

Mielnie (7)

i Łazach (3).

Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in.



w Przewłoce,

Dębinie,

Rowach (7),

Lubiatowie,

Białogórze,

Dębkach,

Karwieńskich Błotach Drugich,

Jastrzębiej Górze,

Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno),

Mikoszewie,

Jantarze,

Stegnie (2),

Sztutowie,

Kątach Rybackich

i Krynicy Morskiej (Korczaka).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.