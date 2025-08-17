Tragedią skończył się nadmorski spacer dla 69-letniej kobiety. Najprawdopodobniej porwała ją fala i prądy wsteczne. W niedzielny poranek próbowali ratować świadkowie i służby medyczne. Do sytuacji doszło w Sztutowie (woj. pomorskie).
Jak przekazała nam w komunikacie policja z Nowego Dworu Gdańskiego, w niedzielę przed godz. 8:00 przy wejściu na plażę nr 59 w Sztutowie utonęła kobieta.
69-latka spacerowała w wodzie, która sięgała jej do pasa.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej porwała ją fala i prądy wsteczne.
Tonącą wydobyli na brzeg świadkowie, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, przejętą później przez ratowników. Na miejsce wezwano również śmigłowiec LPR.
Niestety, mimo blisko 40-minutowej resuscytacji, kobieta zmarła.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.
Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim:
- w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim,
- w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo
- oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.
Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim:
- w Świnoujściu (4 kąpieliska),
- Międzyzdrojach (2),
- Międzywodziu,
- Dziwnowie (4),
- Dziwnówku,
- Łukęcinie (2),
- Mrzeżynie (3),
- Rogowie,
- Dźwirzynie,
- Sianożętach (2),
- Ustroniu Morskim (4),
- Gąskach (2),
- Sarbinowie (4),
- Chłopach (2),
- Mielenku (2),
- Mielnie (7)
- i Łazach (3).
Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in.
- w Przewłoce,
- Dębinie,
- Rowach (7),
- Lubiatowie,
- Białogórze,
- Dębkach,
- Karwieńskich Błotach Drugich,
- Jastrzębiej Górze,
- Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno),
- Mikoszewie,
- Jantarze,
- Stegnie (2),
- Sztutowie,
- Kątach Rybackich
- i Krynicy Morskiej (Korczaka).
Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.