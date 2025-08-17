Tragedią skończył się nadmorski spacer dla 69-letniej kobiety. Najprawdopodobniej porwała ją fala i prądy wsteczne. W niedzielny poranek próbowali ratować świadkowie i służby medyczne. Do sytuacji doszło w Sztutowie (woj. pomorskie).

Jak przekazała nam w komunikacie policja z Nowego Dworu Gdańskiego, w niedzielę przed godz. 8:00 przy wejściu na plażę nr 59 w Sztutowie utonęła kobieta.

69-latka spacerowała w wodzie, która sięgała jej do pasa.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej porwała ją fala i prądy wsteczne.

Tonącą wydobyli na brzeg świadkowie, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, przejętą później przez ratowników. Na miejsce wezwano również śmigłowiec LPR.

Niestety, mimo blisko 40-minutowej resuscytacji, kobieta zmarła.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Czerwone flagi z powodu sinic i wysokich fal

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: 

  • w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, 
  • w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo 
  • oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim

  • w Świnoujściu (4 kąpieliska), 
  • Międzyzdrojach (2), 
  • Międzywodziu, 
  • Dziwnowie (4), 
  • Dziwnówku, 
  • Łukęcinie (2), 
  • Mrzeżynie (3), 
  • Rogowie, 
  • Dźwirzynie, 
  • Sianożętach (2), 
  • Ustroniu Morskim (4), 
  • Gąskach (2), 
  • Sarbinowie (4), 
  • Chłopach (2), 
  • Mielenku (2), 
  • Mielnie (7) 
  • i Łazach (3).

Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in. 

  • w Przewłoce, 
  • Dębinie, 
  • Rowach (7), 
  • Lubiatowie, 
  • Białogórze, 
  • Dębkach, 
  • Karwieńskich Błotach Drugich, 
  • Jastrzębiej Górze, 
  • Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno), 
  • Mikoszewie, 
  • Jantarze, 
  • Stegnie (2), 
  • Sztutowie, 
  • Kątach Rybackich 
  • i Krynicy Morskiej (Korczaka).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.