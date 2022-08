Żagle 2022 to żeglarskie święto, które zainaugurowane w ubiegłym roku, ma szansę na stałe zapisać się w szczecińskim kalendarzu letnich wydarzeń. Do rozpoczęcia tegorocznej edycji zostało zaledwie kilkanaście dni. Uczestników wydarzenia czeka niezwykła niespodzianka - możliwość podziwiania Szczecina z pokładów goszczących w mieście jednostek. Sprawdźcie, jak zdobyć bilety na niezapomniane rejsy.

Ubiegłoroczna edycja "Żagli" przyciągnęła dziesiątki tysięcy widzów / Marcin Bielecki / PAP

Nowe żeglarskie święto zostało w zeszłym roku ciepło przyjęte przez mieszkańców miasta i turystów. Wakacyjny termin zachęcił do odwiedzenia wydarzenia dziesiątki tysięcy szczecinian i ich gości.

W dniach 19-21 sierpnia 2022 roku Szczecin odwiedzają żaglowce klasy A i B oraz mniejsze jednostki, które wezmą udział w towarzyszących imprezie Regatach Bałtyckich. W tym roku jednostki będą ścigać się na trasie Rostock - Szczecin - Tallinn. Żaglowce chętnie uczestniczą w budowaniu programu artystycznego i udostępniają swoje pokłady dla zwiedzających.

Szansa na niezapomniany rejs

Tegorocznej edycji towarzysz niezwykła niespodzianka. Jednostki Baltic Beauty, Kattenturm, Joanna Saturna, Bryza H, Bonawentura, Generał Zaruski, Olander i Victoria postanowiły udostępnić swoje pokłady dla uczestników wydarzenia i będą pływały po szczecińskich akwenach.

Rejsy będą się odbywało 20 i 21 sierpnia, a każdy z nich będzie trwał niemal 2 godziny. Chętni na przeżycie niezapomnianej przygody powinni się pospieszyć, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, a największa z jednostek może zabrać maksymalnie 50 pasażerów.

Jak zdobyć bilet?

Bilety kupić można za pośrednictwem platformy www.bilety.fm . Bilet ulgowy kosztuje 25zł. Przysługuje on dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 26. roku życia, osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, emerytom i rencistom. Bilet normalny to koszt 35zł.

Dostępne są również bilety rodzinne, które można kupić dla grupy składającej się z 2 osób dorosłych i 2 osób uprawnionych do skorzystania z biletu ulgowego. Bilet rodzinny kosztuje 100zł.