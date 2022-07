W ramach żeglarskiego święta "Żagle 2022". w sierpniu do Szczecina, po raz pierwszy, przypłynie wybudowany w 1958 roku niemiecki trójmasztowiec - Gorch Fock. W ubiegłym roku zakończył się jego remont za 135 milionów euro.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ma prawie 90 metrów długości, jego zanurzenie wynosi ponad 5 metrów. W ubiegłym roku, po pięciu latach remontu, wrócił do służby. Co ciekawe, początkowo remont miał kosztować 10 milionów euro, kwota ta jednak ostatecznie urosła do... 135 milionów euro. Mowa o statku Gorch Fock, który w drugiej połowie sierpnia przypłynie do Szczecina.

Dlaczego Gorch Fock?

Gorch Fock jest drugim okrętem noszącym tę nazwę i piątym okrętem tej klasy. Jego cztery siostrzane okręty, zbudowane w tej samej stoczni przed II wojną światową, są nadal aktywne w służbie w różnych krajach, gdzie są używane jako okręty szkoleniowe dla kadetów marynarki wojennej - informuje szczeciński urząd miasta.

Okręt szkoleniowy, które przypłynie do Szczecina, został zbudowany w 1958 roku w Hamburgu w stoczni Blohm & Voss. Jego 23 żagle i większość olinowania biegowego są wykonane z syntetyków. Statek ma pomocniczy silnik, który pomaga mu przemieszczać się na spokojniejszych wodach.

Trójmasztowiec został nazwany na cześć Johanna Kinau, znanego pod pseudonimem "Gorch Fock". Johann urodził się w 1880 roku w Hamburgu-Finkenwerder jako syn rybaka. Zginął w bitwie jutlandzkiej 31 maja 1916 roku, na pokładzie krążownika Wiesbaden.

Szkoleniowy okręt marynarki wojennej

Żaglowiec Gorch Fock jest szkoleniowym okrętem Niemieckiej Marynarki Wojennej. Oficerowie i kandydaci na podoficerów przechodzą tutaj szkolenie praktyczne i teoretyczne, które jest dla nich bardzo przydatne w późniejszym okresie floty.

Od 1960 roku Gorch Fock regularnie uczestniczy w dużych międzynarodowych imprezach żeglarskich i regatach.

Tegoroczne żeglarskie święto "Żagle 2022" odbędą się w dniach 19-21 sierpnia 2022. Będą to trzy dni wielu atrakcji, zarówno na wodzie, jak i na lądzie.