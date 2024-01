Poważne utrudnienia czekają w poniedziałek (22 stycznia) kierowców na autostradzie koło Szczecina. Niemieccy rolnicy mają przez kilka godzin blokować trasę do Berlina. Z tego powodu konieczne będzie zamknięcie kilkunastokilometrowego odcinka autostrady A6 do granicy w Kołbaskowie.

/ Marcin Bielecki / PAP

Jak informuje reporterka RMF FM policja w poniedziałek rano zamknie kilkunastokilometrowy odcinek polskiej autostrady A6.

Będzie można nią dojechać tylko do węzła Klucz. Dalej auta będą kierowane albo na S3 w stronę Gryfina, albo do Szczecina, by objazdu szukać przez przejście w Lubieszynie.

Zamknięte będą też zjazdy na autostradę na węzłach Radziszewo i Szczecin-Zachód. Wszystko po to, aby samochody nie utknęły w korku po dojechaniu do Kołbaskowa, gdzie nie będzie już możliwości zawrócić.

Protest niemieckich rolników przeciwko decyzjom niemieckiego rządu, będzie odbywać się tuż za polską granicą. Potrwa do godz. 13.00



Protesty trwają od kilkunastu dni

Trwające od kilkunastu dni protesty rolników skierowane są przeciwko planowanym przez rząd federalny cięciom ulg dla rolników, w tym stopniowemu znoszeniu ulgi podatkowej na olej napędowy do maszyn rolniczych.

Rząd jest gotowy do rezygnacji z zapowiadanej pierwotnie likwidacji zwolnienia rolników od podatku od pojazdów. Niemieckie Stowarzyszenie Rolników chce całkowitego wycofania cięć.