Włochy są europejskim rekordzistą pod względem liczby fotoradarów, zainstalowanych na ulicach i drogach - ogłosiła włoska organizacja obrony praw konsumentów Codacons. Według przedstawionych przez nią danych w całym kraju jest 11 130 urządzeń do pomiaru prędkości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest około 7700 fotoradarów, w Niemczech ponad 4700, a we Francji 3780 - zaznaczyło włoskie stowarzyszenie. Według najnowszych danych w Polsce zainstalowano 640 urządzeń do pomiaru prędkości.

Media podają też oficjalną statystykę włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, zgodnie z którą w 2022 roku w 20 największych włoskich miastach wpływy z mandatów, wystawionych na podstawie pomiaru z fotoradarów, wyniosły łącznie prawie 76 milionów euro. Suma ta była wyższa o 61 procent niż rok wcześniej.



Najwięcej takich mandatów wystawiono we Florencji (na 23,2 mln euro), a na kolejnych miejscach są Mediolan, Genua i Rzym.



Prezes konsumenckiej organizacji Carlo Rienzi oświadczył: Ten, kto przekracza limit prędkości, narażając życie swoje i innych, musi być karany z najwyższą surowością.



Ale - zastrzegł zarazem - władze gmin muszą zabiegać o bezpieczeństwo ruchu drogowego i kierowców posługując się w bardziej roztropny sposób fotoradarami, które są zbyt często zainstalowane tylko po to, by przynosiły pieniądze i wykorzystywały obywateli jako bankomaty.



Dyskusja na temat fotoradarów trwa we Włoszech w związku z występującym obecnie w wielu regionach procederem ich niszczenia. Doniesienia na ten temat napływają niemal każdego dnia, a sprawców nie udaje się wykryć.