Zgodę na trzydniowy protest w stolicy oraz na wjazd do centrum dużego sprzętu, czyli 100 traktorów i ciężarówek, udzieliły stołeczne władze. Spowodowane to było 10-dniowymi protestami przewoźników i rolników, które w niektórych miejscach kraju doprowadziły do blokad newralgicznych tras i przejść granicznych, m.in. z Ukrainą. Ostatecznie manifestacja się nie udała.

W rumuńskich mediach spekuluje się, że bezpośrednią przyczyną fiaska protestu było wskazanie prorosyjskiej senatorki Diany Sosoaki jako organizatorki manifestacji. Potencjalni uczestnicy mieli uznać, że nie chcą, by ich inicjatywa została zawłaszczona przez polityków - podaje portal Digi24.

Nie jest to jednak koniec protestów, ponieważ manifestacje są organizowane w innych miejscach kraju. Agencja Agerpres powiadomiła z kolei, że do protestów kierowców ciężarówek i traktorów doszło ponownie w miejscowości Krajowa na południu Rumunii.

Protesty trwają od ubiegłej środy

Przewoźnicy i rolnicy rumuńscy protestowali, blokując drogi krajowe oraz przejścia graniczne m.in. z powodu wysokiej akcyzy na olej napędowy i cen ubezpieczenia OC, utrudnień na granicach w związku z dużą liczbą pojazdów z Ukrainy, a także z powodu szeregu zmian legislacyjnych, które weszły w życie z początkiem roku.