Ograniczenia związane z odwiedzinami chorych w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej. Wszystko z powodu z rosnącej liczby infekcji dróg oddechowych. Nowe zasady obowiązują do odwołania.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej / Andrzej Grygiel / PAP

Jak informuje reporter RMF FM wprowadzono między innymi zasadę, że odwiedzający nie może mieć jakichkolwiek objawów infekcji, np. gorączki czy nawet kataru. Konieczna jest też dezynfekcja rąk oraz maska na usta i nos. Do minimum trzeba ograniczyć artykuły przynoszone pacjentowi, a odwiedziny mogą trwać od 15 do najwyżej 30 minut.

Pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach może ich być więcej, ale tu potrzeba jest już zgoda, np. ordynatora.

W dni powszednie odwiedziny są od 15 do 18, a w świąteczne, czyli np. w niedzielę, od 14 do 18. W tym przypadku też możliwe są korekty w uzasadnionych przypadkach, ale również wymaga to zgody kierownika oddziału czy ordynatora.