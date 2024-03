W zbliżających się wyborach samorządowych Piotr Krzystek zmierzy się z dwoma kandydatami w rywalizacji o urząd prezydenta Szczecina. Gdyby wygrał, rządziłby miastem po raz piąty i jak sam zapowiedział - ostatni. Jego kontrkandydaci to były wojewoda zachodniopomorski, poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki oraz kandydat Nowej Lewicy, burmistrz Nowogardu Bogdan Jaroszewicz.

Szczecin, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Trzech kandydatów zarejestrowało swój start w wyborach na prezydenta Szczecina. O kolejną kadencję chce ubiegać się Piotr Krzystek, prezydent Szczecina od 18 lat. Zmierzą się z nim kandydat PiS - Zbigniew Bogucki oraz wystawiony przez Lewicę Bogdan Jaroszewicz. Kim są kandydaci?

Piotr Krzystek

Piotr Krzystek / Andrzej Lange / PAP

Piotr Krzystek to radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a karierę zawodową ze służbą publiczną. W 2006 roku został prezydentem Szczecina i tę funkcję pełni do dziś.

Za Krzystka narodziła się strategia zarządzania marką miasta Szczecin Floating Garden 2050. Miasto kilkukrotnie było gospodarzem największej plenerowej imprezy o charakterze morskim - finałów regat The Tall Ships Races.

Sztab prezydenta chwali się zmodernizowaniem dziesiątków kilometrów dróg i tras tramwajowych, zakupem nowego taboru, całkowitym przebudowaniem drogowego dostępu do portu, powstaniem Filharmonii Szczecińskiej, spalarni odpadów, zmodernizowaniem nadodrzańskich bulwarów. Piotr Krzystek jest zaangażowany w działalność Unii Metropolii Polskich, pełni funkcję sekretarza Zarządu, jest także Przewodniczącym Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wolne chwile spędza na kortach tenisowych, a w sezonie żegluje, jest też znanym fanem starej motoryzacji.

Krzystek kandyduje pod hasłem "Sprawdzony prezydent. Codziennie lepszy Szczecin". Poparcia w tych wyborach zdecydowały się udzielić mu Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050.

Zbigniew Bogucki

Zbigniew Bogucki / Albert Zawada / PAP

Rywalem Krzystka będzie Zbigniew Bogucki, 44-latek, prawnik, były zachodniopomorski wojewoda, a od października poseł Prawa i Sprawiedliwości. Startuje pod hasłem "Skuteczny wojewoda. Nowy prezydent Szczecina".

Zbigniew Bogucki ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, był prokuratorem, a potem adwokatem. Przygodę z polityką zaczął dekadę temu, wtedy po raz pierwszy, lecz bez powodzenia kandydował do Rady Miasta w Szczecinie, a potem dwukrotnie do Sejmu. W 2018 roku został wybrany do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zwrotem w jego karierze była nominacja na wojewodę pod koniec 2020 roku. W czasie swojej kadencji mierzył się najpierw z pandemią, potem z wybuchem wojny w Ukrainie czy katastrofą ekologiczną na Odrze. Jeżdżąc po regionie i odwiedzając lokalne społeczności, Bogucki zbudował rozpoznawalność, która pozwoliła mu z 5. miejsca na liście PiS dostać się do Sejmu.

Bogucki w kampanii stawia na punktowanie niedociągnięć obecnych władz. Obiecuje naprawę komunikacji miejskiej, chce ułatwić życie kierowcom poprzez zmniejszenie strefy płatnego parkowania i budowę parkingowców, zapowiada budowę trasy rowerowej 4 jezior i koniec z bezsensownymi decyzjami, jakimi wg niego jest zwężanie ulic, by zmieściła się tam ścieżka rowerowa.

Bogdan Jaroszewicz

Bogdan Jaroszewicz / Marcin Bielecki / PAP

Swojego kandydata wystawia też Lewica, to Bogdan Jaroszewicz, który kandyduje pod hasłem "Stabilność i rozwój".

Jaroszewicz ma 49 lat, z wykształcenia jest socjologiem, ma też studia podyplomowe z zakresu zarządzania miastem i projektami europejskimi. W latach 2011-2015 był już zastępcą prezydenta Szczecina. Obecnie jest zastępcą burmistrza Nowogardu, miasta rządzonego od lat przez SLD/Lewicę.

Swój program wyborczy kandydat Lewicy sprowadza do 3 haseł: szkoła, mieszkania i szpital. Zapowiada godne pensje dla nauczycieli, urzędników i pracowników kultury. Obiecuje darmowe obiady w szkołach i bezpłatne dojazdy do nich (uczniowie w Szczecinie od prawie 6 lat mają prawo do bezpłatnych biletów - przyp. red.). Obiecuje pozyskać rządowe środki na budowę mieszkań komunalnych oraz na rozwój opieki zdrowotnej.

Kandydatów na prezydenta Szczecina mogły wystawić tylko te komitety, które zarejestrowały pełne listy kandydatów na radnych w przynajmniej połowie okręgów. Takie warunki spełniło 7 z 8 zarejestrowanych komitetów.

Swojego kandydata w wyborach chciałaby wystawić także Konfederacja, ugrupowanie do ostatniej chwili poszukuje jednak kogoś, kto mógłby je reprezentować w głosowaniu 7 kwietnia.