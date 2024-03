Sikorski w RMF FM: Będziemy to robić w sposób cywilizowany

O sprawę wymiany ambasadorów pytał Sikorskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski. To rzecz prawie rutynowa. Przypominam, że to poprzedni rząd mówił, że ambasadorowie reprezentują bardziej rząd niż państwo. Wybory mają swoje konsekwencje. W Polsce zgodnie z artykułem 146. konstytucji politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów - mówił Sikorski.

Ambasadorów mianuje jednak prezydent - zwrócił uwagę Terlikowski. Tak, mamy ustawę przegłosowaną za poprzedniego rządu, która mówi o tym, że wstępnych konsultacji dokonuje tzw. konwent. Konwent się odbył i decyzje zostały przegłosowane większością 3:1 - powiedział szef MSZ.

Prowadzący zasugerował, że przeciwko był prezydent. Jestem w dialogu z panem prezydentem, ale o szczegółach nie będziemy mówić, bo ambasadorowie nadal służą. To jest początek procedury. My to będziemy robić w sposób cywilizowany, nie zawsze tak było za naszych poprzedników - stwierdził Sikorski.

Paprocka: Czy aby na pewno są do tego powody?

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała w Polsat News, że komunikat MSZ jest "delikatnie mówiąc mocno na wyrost", gdyż ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent. Zwróciła uwagę, że konstytucja nakazuje współpracę Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych z prezydentem w sprawie polityki zagranicznej.

Odnosząc się do pytania dziennikarza, czy jest to "czystka" w ambasadach, Paprocka odpowiedziała: "Pytanie, czy aby na pewno są do tego powody".

Rozumiem wypowiedź premiera Donalda Tuska z wczoraj, kiedy mówił o proponowanych zmianach na stanowiskach ambasadorów, ale to nie jest tak, że współpraca w rozumieniu konstytucyjnym jest wtedy, kiedy prezydent podpisuje wszelkie wnioski premiera. Trzeba usiąść i porozmawiać. (...) Myślę, że należy wziąć głęboki oddech i usiąść do stołu w ramach konwentu - powiedziała Paprocka.

Tusk: Czeka nas masywna zmiana w ambasadach

We wtorek premier Donald Tusk powiedział, że zdecydował razem z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, że zwróci się do prezydenta o zgodę na zmiany w większości ambasad. Zastrzegł, że teraz nie będzie informował o konkretnych nazwiskach. Tak czy inaczej czeka nas bardzo masywna zmiana w ambasadach - mówił.

Jeśli nie będzie innej możliwości, to oczywiście będziemy przywoływali ambasadorów do kraju i ambasadorami do czasu zmiany stanowiska prezydenta lub zmiany prezydenta będą dyplomaci w charakterze chargé d’affaires. Jeśli takie rozwiązanie satysfakcjonuje pana prezydenta, trudno. Tak, czy inaczej, my musimy usprawnić i zbudować lojalną wobec państwa polskiego ekipę, która będzie prowadziła nasze sprawy, sprawy państwa polskiego we wszystkich ambasadach - zapowiedział premier.

Jak zapewnił "to nie jest odwet, wiele pań i panów ambasadorów na pewno zasługuje na to, aby swoją pracę kontynuować". Stwierdził też, że nigdy nie był fanem ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych Marka Magierowskiego, ale - przyznał - ma "dość wysoką ocenę jego pracy w Waszyngtonie".

Prezydent nie zgodzi się na odwołanie ambasadora w Waszyngtonie

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek powiedział w poniedziałek, że obecnie nie ma mowy o zmianie ambasadora w Waszyngtonie i że Andrzej Duda się na taką zmianę nie zgodzi.

Dodał, że prezydent traktuje Waszyngton jako "prezydencką placówkę".