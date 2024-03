Cztery roboty rehabilitacyjne pomagają wrócić do zdrowia i sprawności małym pacjentom Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Część nowego sprzętu wykorzystuje wirtualną rzeczywistość.

Roboty rehabilitacyjne pomogą małym pacjentom / Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II /

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wzbogacił się m.in. o bieżnię do analizy chodu. Urządzenie wykorzystuje wirtualną rzeczywistość. Pacjent widzi przed sobą las, przekracza przeszkody, skupia się na zupełnie innym zadaniu, a terapeuta może w tym czasie prowadzić pacjenta, lekko go ukierunkować, po to by uzyskać to, co chcemy czyli poprawę chodzenia - tłumaczy lek. med. Krystyna Stańczyk, kierująca Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w GCZD.

Sprzęt pozwala też na bardzo dokładną analizę postępów rehabilitacji. Na ekranie wyświetla się informacja, z jaką celnością pacjent wykonuje zadanie. Możemy też zobaczyć, jaki postęp zrobił w czasie całego pobytu w oddziale - mówi fizjoterapeuta Maciej Chabierski.

Oddział ma również sprzęt do terapii ręki. W tym przypadku pacjent również ma do czynienia z pewnym rodzajem gry komputerowej. To jest gra komputerowa, ale z innym rodzajem kontroli. Normalnie gramy na padzie, a tutaj pacjent musi wykonywać ćwiczenia swoją ręką i ćwiczyć precyzję ruchu - wyjaśnia Chabierski.

Kolejnym nowym urządzeniem jest pionizator z funkcją kroczenia, który pomaga terapeutom w dźwiganiu pacjenta, niemogącego samodzielnie stać. Spowodowanie, żeby pacjent utrzymał pozycję czy nawet zaczął kroczyć, to olbrzymi wysiłek fizyczny, a pionizator pomaga nam trochę odciążyć terapeutę i przedłużyć proces pionizacji i kroczenia - podkreśla lek. med. Krystyna Stańczyk.

Urządzenie do masażu sprężonym powietrzem to kolejny nowy sprzęt, który znajduje się w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Służy do rozluźniania lub do pobudzania do działania mięśni, w zależności od potrzeb.