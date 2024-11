Jest wyrok ws. śmierci Piotra Zalewskiego, koszalińskiego społecznika znanego jako Spider-Man. Sąd rejonowy skazał na trzy lata pozbawienia wolności Łukasza M. W sierpniu 2023 r. w ulicznej sprzeczce uderzył Zalewskiego. Spowodował u niego ciężkie obrażenia. Mężczyzna zmarł dwa tygodnie później w szpitalu.

Już na pierwszej rozprawie, która trwała niespełna godzinę, Łukasz M. został uznany za winnego.

Na poczet kary zaliczono Łukaszowi M. okres od aresztowania, czyli od 27 sierpnia 2023 r.



Oskarżony na rozprawie przyznał się, złożył wyjaśnienia, wyraził skruchę i złożył wniosek o wydanie wyroku bez dalszego prowadzenia rozprawy. Prokurator wyraził zgodę - wyjaśnił rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie sędzia Sławomir Przykucki.



Rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności.



Śledztwo w sprawie pobicia i śmierci Piotra Zalewskiego, znanego koszalińskiego społecznika, znanego jako Spider-Man, trwało ponad rok. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie na początku września skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu Łukaszowi M.



Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Do zdarzenia doszło wieczorem 19 sierpnia 2023 r. na ul. Harcerskiej w Koszalinie. Łukasz M. przyznał, że uderzył pokrzywdzonego w twarz. Piotr Zalewski upadł, a on nie udzielił mu pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia, nie wezwał karetki pogotowia. To uderzenie miało być efektem sprzeczki o papierosa, o którego poprosił Zalewskiego Łukasz M.

W wyniku upadku Piotr Zalewski doznał stłuczenia mózgu. W ciężkim stanie trafił do szpitala. 2 września 2023 r. zmarł w szpitalu.

Piotr Zalewski, zwany koszalińskim Spider-Manem, organizował liczne akcje skierowane głównie do dzieci. W przebraniu człowieka pająka m.in. odwiedzał najmłodszych pacjentów koszalińskiego szpitala.