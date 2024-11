We wtorek wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na przeważającej części kraju. W kolejnych dniach czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Śnieg w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

We wtorek zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowane sumy opadów od 10 mm na zachodzie, 15 mm na północy i północnym zachodzie, do 25 mm na południowym zachodzie. Nad resztą kraju poniżej 10 mm. Możliwy będzie też przyrost pokrywy śnieżnej, na północy kraju od 2 cm do 4 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północy kraju do około 10 st. C na południowym zachodzie.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na przeważającej części kraju z wyjątkiem części woj. zachodnio-pomorskiego i pomorskiego oraz północno-wschodnich krańców Polski. W zależności od obszaru ostrzeżenia obowiązują od godz. 17, 19 lub 21 do środy godz. 4, 6 lub 8.

W miejscach objętych alertem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 160 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy do 110 km/h. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.

Wydane zostało również ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w powiecie kłodzkim. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 45 mm. Ostrzeżenie obowiązuje do środy godz. 9.

Być może, pojawią się również ostrzeżenia dotyczące śliskości - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

Prognoza na noc

W nocy ze wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowane sumy opadów osiągną od 10 mm na zachodzie, 15 mm na północy i północnym zachodzie, do 20 mm na południowym zachodzie. Nad resztą kraju poniżej 10 mm. Możliwy będzie też przyrost pokrywy śnieżnej, na północy kraju miejscami do 5 cm, a na szczytach Sudetów, od 6 cm do 15 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 5 st. C, na południu kraju, miejscami do 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h, z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy początkowo do 170 km/h, potem słabnące do 100 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy od 110 km/h do 130 km/h, zwłaszcza początkowo. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.

W środę przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i północy kraju miejscami prognozowane sumy opadów wyniosą od 10 mm do 15 mm. W górach możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 7 cm. Nad morzem lokalnie możliwe burze.

Termometry wskażą od 1 st. C do 5 st. C na przeważającej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km/h, w górach do 100 km/h. Z upływem dnia porywistość wiatrów będzie słabnąć - poinformowała synoptyczka. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.

W nocy z środy na czwartek będzie przeważać zachmurzenie duże z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem i deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C w rejonach podgórskich do 2 st. C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat spadki temperatury wyniosą około minus 6 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy także dość silny, miejscami w porywach od 55 km/h do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu porywy do 75 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 100 km/h, w szczytowych partiach Karpat do 80 km/h. Podczas opadów śniegu w górach wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność poniżej 200 m.