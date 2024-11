Zamrażanie cen energii było dziś jednym z tematów Porannej rozmowy w RMF FM. Można mrozić w nieskończoność, ale to jest ekonomicznie nieuzasadnione. To jest może politycznie uzasadnione, bo pewnie o to chodzi, żeby wygrać prezydenckie wybory w maju. Ekonomicznie to nie ma sensu - to jest szkodliwe dla procesu dostosowania polskiej gospodarki do tego, żeby korzystać z bardziej zielonej energii - mówił ekonomista, dr hab. Marcin Piątkowski. Ocenił tez, że Polska przespała ostatnie 35 lat.

Za wolno inwestowaliśmy w zieloną gospodarkę, w zieloną energię, więc teraz płacimy tego cenę. Ale zamrażanie energii sprawia, że nie ma bodźców. Polacy nie mają motywacji - przekonywał gość Roberta Mazurka.