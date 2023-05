Prezent na Dzień Matki dostały pacjentki bloku porodowego szpitala Szczecin-Zdroje. Mogą korzystać ze specjalnego basenu porodowego. To opcja coraz częściej i chętniej wybierana przez rodzące na całym świecie. Dodatkowo, dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego, zdrojowski blok porodowy rozszerza ofertę nieinwazyjnych metod łagodzenia bólu okołoporodowego dzięki zakupowi mat do akupresury, piłeczek antystresowych oraz nowych zestawów do aromaterapii.

Basen porodowy wypełniany jest ciepłą wodą, która "otula" rodzącą. / Szpital Szczecin "Zdroje" /

Narodzinom dziecka towarzyszą zawsze ogromne emocje. Radości z oczekiwania na moment przytulenia w ramionach swojej pociechy wtóruje często stres i obawy o zdrowie noworodka, ale i o doznania bólowe związane z samym aktem porodu. Takie napięcia emocjonalne mogą niekorzystnie wpływać na jego przebieg. Dlatego psychika i pozytywne nastawienie przyszłej mamy pozostają w centrum uwagi zespołu towarzyszącego rodzącej.

W szpitalu "Zdroje" pacjentki mogą wybrać spośród wielu nieinwazyjnych metod łagodzenia bólu okołoporodowego. Obecnie tę szeroką gamę dopełniła możliwość porodu w specjalnym basenie porodowym.

Relaksacja, działanie przeciwbólowe, rozluźnienie tkanek krocza, łatwiejsza adaptacja do pierwszych sekund życia dla maluszka, to liczne plusy wykorzystania nowego urządzenia dostępnego teraz w naszym szpitalu - wymienia dr n.med. Andrzej Niedzielski, ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży szpitala "Zdroje" w Szczecinie

Blok porodowy wzbogacił się o specjalny basen, do dyspozycji pacjentek pozostaje też koło do odbywania porodów w pozycjach wertykalnych. Te alternatywne metody porodu mają służyć przede wszystkim walce z bólem, ułatwić jego szybsze odbycie oraz pozwolić kobiecie czuć się bardziej komfortowo podczas narodzin dziecka - dodaje dr Niedzielski.

Kto może skorzystać z porodu w wodzie

Z opcji porodu do wody lub w wodzie może skorzystać kobieta w ciąży fizjologicznej, niepowikłanej, u której nie wykryto żadnej infekcji. To zyskująca na popularności i coraz chętniej wybierana przez rodzące na całym świecie forma porodu. Lista jej zalet jest długa.

Poród do wody jest przede wszystkim krótszy, ma bardziej dynamiczny przebieg i jest mniej bolesny dzięki temu, że woda redukuje napięcie mięśniowe, a kobieta może łatwiej przyjąć pozycje, w których jest jej wygodniej - wyjaśnia Kamilla Marcinkowska, położna Bloku Porodowego szpitala "Zdroje".

Woda obniża wydzielanie hormonów stresu: adrenaliny, kortyzolu, a podwyższa wydzielanie endorfin, dzięki czemu kobieta jest w radości, jest bardziej sprawcza. Ma też poczucie, że panuje nad ciałem, łatwiej jest jej zmieniać pozycje i przyjąć taką, jaka w danej chwili jest dla niej najbardziej dogodna, dzięki czemu sam poród przebiega sprawniej - dodaje położna.

Basen porodowy wypełniany jest ciepłą wodą, która "otula" rodzącą, dzięki czemu może się ona łatwiej skoncentrować i wyłączyć z otaczającej ją rzeczywistości. Basenowa przestrzeń tworzy bezpieczną enklawę, w której relaks fizyczny daje w efekcie tak ważny relaks emocjonalny. Poród do wody ma dobroczynny wpływ na kobietę, ale niesie też wiele korzyści dla noworodka.

Dziecko rodzi się do środowiska, które zna, bo przez dziewięć miesięcy przebywa w worku owodniowym w wodach płodowych i rodzi się również do środowiska wodnego. - tłumaczy Kamilla Marcinkowska - Tu światło, dźwięk i wszelkie bodźce z zewnątrz dochodzą dużo łagodniej, co wpływa na komfort malucha i jest dla niego mniej stresogenne.

Inne udogodnienia dla rodzących mam

Zakup basenu porodowego sfinansowany został przez Fundację Twoja Położna. To nie jedyne udogodnienia, na jakie mogą liczyć rodzące w "Zdrojach" kobiety. Dzięki zaangażowaniu położnych z bloku porodowego oraz dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pacjentki mogą czerpać z dobrodziejstw aromaterapii, muzykoterapii, lamp solnych i afirmacji. Zapach, dźwięk i światło doskonale oddziałują na zmysły. Odpowiednio i indywidualnie dobrane stają się harmonijnym dopełnieniem aktu porodu wzmacniając dobre samopoczucie i mobilizując do działania lub, wręcz przeciwnie, redukując stres i wyciszając, gdy tego rodząca potrzebuje.

Obecnie, dzięki środkom z dotacji urzędu marszałkowskiego na kontynuację programu "Od brzuszka do maluszka", szpital "Zdroje" zakupił nowe dyfuzory wraz z zestawami 44 naturalnych olejków eterycznych do aromaterapii. Dotychczas dostępną gamę zapachową dopełniły nowe, egzotyczne aromaty - m.in. trawy cytrynowej, limonki, grejpfruta czy kadzidła. Porodówka wzbogaciła się też o zestawy piłeczek antystresowych do masażu, maty do akupresury oraz płyty z muzyką relaksacyjną. W najbliższych dniach na blok porodowy trafią również specjalne rogale i wałki ułatwiające młodym mamom pierwsze karmienie piersią ich pociech.

Środki z marszałkowskiej dotacji umożliwiły też prowadzenie w "Zdrojach" bezpłatnych zajęć w ramach Szkoły Rodzenia, podczas których przyszli rodzice mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu opieki perinatalnej, laktacyjnej oraz psychosomatyki okresu ciąży i po porodzie. Do szkoły zapisywać się mogą kobiety już od 21 tygodnia ciąży. Każdy kurs obejmuje osiem dwugodzinnych spotkań. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej szpitala w zakładce "Strefa pacjenta".