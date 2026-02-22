"Jeśli Estonia ma broń jądrową wymierzoną w Rosję, Moskwa skieruje swoją broń jądrową w Estonię. Rosja nie zagraża Estonii ani innym krajom, ale zawsze będzie robić wszystko, co konieczne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo" - powiedział rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla gazety "Wiesti".
"Estonia jest nam bardzo bliska i nie zagrażamy Estonii tak, jak każdemu innemu krajowi europejskiemu. Jeśli jednak na terytorium Estonii znajduje się broń jądrowa wymierzona w nas, nasza broń jądrowa zostanie wymierzona w terytorium Estonii i Estonia musi to jasno zrozumieć" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odpowiadając na pytanie Pawła Zarubina z gazety "Wiesti".
"Rosja zawsze będzie robić wszystko, co konieczne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, zwłaszcza w kwestiach odstraszania nuklearnego" - dodał.
Wcześniej minister spraw zagranicznych republiki bałtyckiej Margus Tsahkna oświadczył, że władze Estonii nie wykluczają rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium kraju, jeśli taka decyzja zostanie podjęta w ramach planów obronnych NATO.