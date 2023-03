Rolnicy wyjechali na ulice w Szczecinie. Kolumna blisko 20 traktorów przejechała przez miasto, by protestujący farmerzy mogli wręczyć adresowaną do wojewody petycję.

Kolumna ok. 30 ciągników przejechała przez Szczecin / Marcin Bielecki / PAP

Grupa rolników z gminy Banie protestuje przeciwko oddawaniu w długoletnią dzierżawę ziemi spółkom z obcym kapitałem, podczas gdy cierpią na tym rodzime gospodarstwa.



Obcy kapitał nie musi startować w przetargach. Dostaje tę ziemię od tak. My musimy jeździć i kupować ziemię w przetargach. Uprawiamy turystykę, a nie rolnictwo, bo kapitał ma działki w jednym miejscu, a my porozrzucane. My nie chcemy protestować, ale zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby tutaj przyjechać - mówi jeden z uczestników protestu w rozmowie z RMF FM.

To pierwszy z planowanych protestów. W czwartek rolnicze miasteczko protestacyjne na Wałach Chrobrego chcą rozbić związkowcy z Solidarności.