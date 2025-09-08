Plan był pomysłowy, choć nieskuteczny. Poszukiwany listem gończym mężczyzna chciał zmylić policjantów. Ukrył się w pojemniku na pościel. Kształtem odbiegał jednak od tego jak wygląda poduszka.

Kryjówka w łóżkowej skrzyni na pościel nie pomogła / Policja Szczecin /

Szczecińscy policjanci dostali informację, gdzie przebywa poszukiwany listem gończym mężczyzna.

Udali się więc pod wskazany adres. Już na klatce schodowej funkcjonariusze usłyszeli odgłosy dobiegające z mieszkania, które potwierdzały ich przypuszczenia o obecności lokatorów.

Po zapukaniu do drzwi w mieszkaniu zapanowała jednak wymowna cisza.

Mimo wielokrotnych i głośnych nawoływań do otwarcia nikt nie reagował. Policjanci wezwali na miejsce strażaków, by siłowo otworzyć mieszkanie. Wizja wyważonych drzwi musiała ostatecznie podziałać na wyobraźnię lokatorów, bo drzwi zostały otwarte.

W środku policjanci nie zastali mężczyzny, którego wcześniej tam słyszeli.

Jeden z funkcjonariuszy zwrócił uwagę na podejrzanie wyglądające łóżko. Po krótkiej weryfikacji okazało się, że przypuszczenia policjanta były uzasadnione.

Poszukiwany mężczyzna postanowił przeczekać wizytę policjantów w skrzyni na pościel. Sztuczka się nie udała, zabawa w chowanego definitywnie dobiegła końca, a mężczyzna został zatrzymany.

Poszukiwany trafił prosto do aresztu.