W tym roku Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Wielu pracowników zastanawia się, jak rozliczyć dodatkowy dzień wolny i czy trzeba anulować już złożone wnioski urlopowe. Sprawdzamy, jak wyglądają aktualne przepisy i na co warto zwrócić uwagę.

Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin / Shutterstock

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 296), lista świąt ustawowo wolnych od pracy jest zamknięta i jasno określona.

W tym roku do katalogu tych dni dołączyła Wigilia Bożego Narodzenia, co oznacza, że Polacy zyskali dodatkowy dzień odpoczynku w grudniu. Jednak w przypadku Wszystkich Świętych, które w 2025 roku wypadają w sobotę, pojawia się pytanie: czy przysługuje nam dodatkowy dzień wolny?

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę - a dla wielu osób jest to dzień wolny - pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w zamian. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku.

Jak wybrać dzień wolny?

W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym miesiącu, czyli w listopadzie. Jeśli jednak firma stosuje dłuższy okres rozliczeniowy, na przykład kwartalny lub roczny, pracodawca ma większą swobodę i może wyznaczyć dzień wolny nawet w piątek, 31 października.

Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który może określić termin w regulaminie pracy, zarządzeniu lub harmonogramie. Coraz częściej stosuje się też rozwiązania pozwalające pracownikom wybrać jeden z kilku proponowanych dni, co zwykle okazuje się korzystne dla obu stron.

Czy trzeba anulować wnioski urlopowe?

Jeśli pracownik złożył wniosek urlopowy na dzień, który został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę, warto skonsultować się z działem kadr. W wielu przypadkach możliwe jest anulowanie wniosku lub przesunięcie urlopu na inny termin, aby nie tracić przysługujących dni urlopowych.

Pracodawcy powinni pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy grozi karą grzywny od 1000 do nawet 30 000 zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości.

Warto więc już teraz sprawdzić, jak w naszej firmie zostanie rozwiązana kwestia dodatkowego dnia wolnego za Wszystkich Świętych przypadających w sobotę i odpowiednio zaplanować urlop.

W tym roku ustawowo wolne od pracy, poza 1 listopada, są jeszcze:

11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości;

24 grudnia (środa) - Wigilia

25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie;

26 grudnia (piątek) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

