Już wkrótce kierowcy będą mogli skorzystać z nowoczesnej obwodnicy Węgierskiej Górki na trasie S1. Inwestycja, która pochłonęła ponad 1,6 miliarda złotych, zachwyca rozmachem i rozwiązaniami inżynieryjnymi - ponad 85 procent jej długości to mosty, estakady i tunele. Nowy odcinek zostanie otwarty tuż po 20 października, a cała trasa S1 ma szansę stać się jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce.

Droga S1 / GDDKiA

Inżynieryjny majstersztyk na południu Polski

Obwodnica Węgierskiej Górki to 8,5-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S1, który już teraz określany jest mianem jednej z najbardziej efektownych i najdroższych inwestycji drogowych w Polsce. Trasa, łącząca węzeł Przybędza z węzłem Milówka, w ponad 85 procentach przebiega po mostach, estakadach i w tunelach, co czyni ją prawdziwym wyzwaniem inżynieryjnym.

Na szczególną uwagę zasługują dwa tunele o długości 830 i 1000 metrów, które umożliwiają bezpieczne i szybkie pokonanie trudnego, górskiego terenu. Odcinek o długości 4,7 km będzie dwujezdniowy, natomiast pozostałe 3,8 km to jezdnia pojedyncza. Takie rozwiązania mają zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Opóźnienia i koszty, ale efekt robi wrażenie

Pierwotnie obwodnica miała zostać oddana do użytku w sierpniu 2023 roku. Ostatecznie, po licznych pracach wykończeniowych i odbiorach technicznych, trasa zostanie otwarta tuż po 20 października 2025 roku. Koszt inwestycji przekroczył 1,6 miliarda złotych, co czyni ją jedną z najdroższych dróg ekspresowych w kraju.

Kluczowy element krajowej i międzynarodowej sieci transportowej

Budowa drogi S1 to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Cała trasa, po ukończeniu, będzie liczyć 135 kilometrów i połączy autostradę A1 oraz międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. Oznacza to nie tylko usprawnienie ruchu na południu kraju, ale także wzmocnienie połączeń międzynarodowych.

Nowa obwodnica Węgierskiej Górki ma odciążyć zatłoczoną do granic możliwości drogę krajową nr 1, która od lat była zmorą kierowców podróżujących na południe Polski. Po zakończeniu wszystkich prac na trasie S1, podróżni odczują znaczącą poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Kolejne odcinki S1 już dostępne dla kierowców

Prace nad rozbudową drogi S1 trwają na wielu odcinkach. W lipcu 2025 roku oddano do użytku fragment łączący węzły Podwarpie i Dąbrowa Górnicza Pogoria. 25 sierpnia otwarto kolejny odcinek na granicy województw małopolskiego i śląskiego - od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, wraz z 600-metrowym fragmentem drogi krajowej nr 44.

W realizacji pozostaje ponad 40 kilometrów nowego przebiegu S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą. Trwają także prace projektowe dotyczące przebudowy odcinka od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic. Wszystko to sprawia, że już wkrótce S1 stanie się jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy.

Nowa jakość podróży na południu Polski

Otwarcie obwodnicy Węgierskiej Górki to nie tylko poprawa komfortu jazdy, ale także szansa na rozwój gospodarczy regionu. Nowoczesna infrastruktura drogowa przyciąga inwestorów, ułatwia transport towarów i skraca czas podróży. Kierowcy już niebawem przekonają się, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja dla całego południa kraju.