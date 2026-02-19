Fontanny w Alei Fontann w Szczecinie mają odzyskać dawny blask i znów stać się wizytówką miasta. Zanim jednak woda ponownie zacznie tryskać, cała aleja przejdzie kompleksową rewitalizację. Miasto właśnie przedstawiło szczegółowy plan działań.

/ Materiały prasowe

Zanim ruszą prace remontowe, konieczne jest przygotowanie szczegółowego projektu oraz oszacowanie kosztów inwestycji.

Zakład Usług Komunalnych zlecił już wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka alei Jana Pawła II, który rozciąga się między placami Lotników i Grunwaldzkim.

To właśnie ten fragment przejdzie największe zmiany.

Ambitne plany i nowoczesne fontanny

Miasto zapowiada, że będzie to gruntowna rewitalizacja całej przestrzeni.

Jej głównymi elementami pozostaną fontanny, choć zmieni się ich wygląd, bo będą to instalacje znane m.in. z placów Gałczyńskiego czy Zamenhofa - informują urzędnicy. Nowe fontanny mają być bardziej nowoczesne i efektowne, a ich wygląd nawiąże do sprawdzonych rozwiązań z innych części miasta.

To jednak nie koniec zmian.

/ Materiały prasowe

Więcej zieleni i nowe atrakcje

Na swoich miejscach pozostaną pawilony gastronomiczne, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców i turystów. Dodatkowo pojawi się więcej zieleni, co ma poprawić estetykę alei i stworzyć przyjazne miejsce do wypoczynku.



Na razie to wstępny projekt, a szczegółowa dokumentacja ma być gotowa za nieco ponad pół roku. Dopiero po jej przygotowaniu będzie można mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia remontu i jego zakończenia.

Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na efekty tych zmian, licząc, że Aleja Fontann znów stanie się jednym z najpiękniejszych miejsc w mieście.