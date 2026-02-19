Fontanny w Alei Fontann w Szczecinie mają odzyskać dawny blask i znów stać się wizytówką miasta. Zanim jednak woda ponownie zacznie tryskać, cała aleja przejdzie kompleksową rewitalizację. Miasto właśnie przedstawiło szczegółowy plan działań.
Zanim ruszą prace remontowe, konieczne jest przygotowanie szczegółowego projektu oraz oszacowanie kosztów inwestycji.
Zakład Usług Komunalnych zlecił już wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka alei Jana Pawła II, który rozciąga się między placami Lotników i Grunwaldzkim.
To właśnie ten fragment przejdzie największe zmiany.
Miasto zapowiada, że będzie to gruntowna rewitalizacja całej przestrzeni.
Jej głównymi elementami pozostaną fontanny, choć zmieni się ich wygląd, bo będą to instalacje znane m.in. z placów Gałczyńskiego czy Zamenhofa - informują urzędnicy. Nowe fontanny mają być bardziej nowoczesne i efektowne, a ich wygląd nawiąże do sprawdzonych rozwiązań z innych części miasta.
To jednak nie koniec zmian.
Na swoich miejscach pozostaną pawilony gastronomiczne, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców i turystów. Dodatkowo pojawi się więcej zieleni, co ma poprawić estetykę alei i stworzyć przyjazne miejsce do wypoczynku.
Na razie to wstępny projekt, a szczegółowa dokumentacja ma być gotowa za nieco ponad pół roku. Dopiero po jej przygotowaniu będzie można mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia remontu i jego zakończenia.
Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na efekty tych zmian, licząc, że Aleja Fontann znów stanie się jednym z najpiękniejszych miejsc w mieście.