W Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) doszło do dramatycznego zdarzenia, które dzięki odwadze i szybkiej reakcji dwóch 17-letnich dziewcząt nie zakończyło się tragedią. Nastolatki, wracając ze szkoły, zauważyły chłopca spacerującego po topniejącej pokrywie lodowej na jeziorze. Sytuacja stała się krytyczna, gdy lód pod ciężarem chłopca pękł, a on sam wpadł do lodowatej wody.