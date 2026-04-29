Do 15 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy odpowiedzą za śmiertelne pobicie 38-letniego Gruzina w Gorzowie Wielkopolskim. Zatrzymani nie przyznali się do winy. Usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci z jednym z zatrzymanych mężczyzn

Gruzin został zaatakowany w nocy z 24 na 25 kwietnia. Śledczy ustalili, że trzej znajomi wspólnie spędzali czas i pili alkohol w pobliżu tzw. schodów donikąd w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Dwaj z nich zaatakowali przechodzącego w pobliżu Giorgiego T.

Prokuratura informuje, że Gruzin był bity po całym ciele pięściami oraz kopany. Mężczyzna zmarł w wyniku tych obrażeń.

Ok. godz. 2 w nocy policjanci dostali informację, że u zbiegu ulic Drzymały i Łokietka leży mężczyzna, który jest nieprzytomny i nie oddycha. Jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Dwaj podejrzani o pobicie mężczyźni już w sobotę zostali zatrzymani w Gorzowie Wielkopolskim. To 25-letni Gracjan F. i 23-letni Martin K. Obaj usłyszeli już zarzuty i złożyli wyjaśnienia. Żaden z nich nie przyznał się do winy.

Obaj zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Jak poinformował rzecznik gorzowskiej prokuratury, nie posiadają miejsca stałego pobytu, stałej pracy i prowadzą nieregularny tryb życia.

Za udział w bójce lub pobiciu, której następstwem jest śmierć człowieka, grozi kara od lat 2 do 15 lat więzienia.