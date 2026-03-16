Policjanci zlikwidowali nielegalną wytwórnię alkoholu na terenie gminy Szulborze Wielkie (woj. mazowieckie). W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko sprzęt do produkcji trunków, ale także broń oraz ponad 300 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. 30-letni właściciel posesji został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

Nalot policji na gospodarstwo

W minioną środę w godzinach porannych policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną weszli do budynków gospodarczych i mieszkalnych na terenie gminy Szulborze Wielkie (Mazowieckie).

Funkcjonariusze podejrzewali, że na terenie posesji należącej do 30-latka prowadzona jest nielegalna produkcja alkoholu. Podejrzenia te szybko się potwierdziły.

Podczas przeszukania policjanci przejęli kolumnę filtracyjną oraz destylacyjną z palnikiem i butlą gazową. W budynkach znajdowały się także półprodukty służące do wytwarzania alkoholu, takie jak drożdże i cukier, a także trzy pojemniki typu Mauzer oraz kilkanaście plastikowych baniek z cieczą o zapachu alkoholu.



To jednak nie wszystko. W trakcie działań znaleziono też ponad 300 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz broń długą typu KBKS z lunetą i kilkudziesięcioma sztukami amunicji różnego kalibru.



Zatrzymanie i zarzuty

30-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut wyrabiania alkoholu etylowego bez wymaganego zezwolenia.

Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.



Policjanci prowadzą dalsze czynności w związku z posiadaniem przez mężczyznę e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz broni. Śledczy nie wykluczają kolejnych zarzutów w tej sprawie.

