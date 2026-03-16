Iran przeniósł część samolotów do magazynów

Na początku marca Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły atak i zniszczyły 16 samolotów na międzynarodowym lotnisku Mehrabad. Według izraelskiego wojska maszyny były wykorzystywane przez Siły Al-Kuds, elitarną jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, do transportu broni i gotówki do wspieranych przez Iran organizacji, w tym Hezbollahu w Libanie.

Według wojska, Iran przeniósł część samolotów do magazynów przeznaczonych dla maszyn wycofanych z eksploatacji, aby utrudnić Izraelowi ich identyfikację.

Ustalenia amerykańskiego wywiadu

Ajatollah Ali Chamenei, który był najwyższym duchowo-politycznym przywódcą Iranu od 1989 r., został zabity 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Na jego następcę został wybrany jego syn, Modżtaba.

Jak informowała w niedzielę amerykańska stacja CBS, amerykańskie służby wywiadowcze ustaliły, że sam ajatollah Ali Chamenei sprzeciwiał się polityce sukcesji, która miała zapewnić stanowisko najwyższego przywódcy Iranu jego synowi.