Izraelskie wojsko zniszczyło w nocy samolot używany przez zmarłego najwyższego przywódcę Iranu Alego Chameneiego. Maszyna znajdowała się na lotnisku Mehrabad - poinformowały siły zbrojne Izraela (IDF).

IDF oświadczyły, że samolot był wykorzystywany przez Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników "do realizacji zamówień militarnych oraz utrzymywania stosunków z krajami osi". Dodały, że zniszczenie tego "strategicznego zasobu" stanowi cios dla "zdolności koordynacyjnych" Iranu wobec grup działających w jego imieniu, jego "budowy potęgi militarnej oraz zdolności reżimu do odbudowy".

Iran przeniósł część samolotów do magazynów

Na początku marca Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły atak i zniszczyły 16 samolotów na międzynarodowym lotnisku Mehrabad. Według izraelskiego wojska maszyny były wykorzystywane przez Siły Al-Kuds, elitarną jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, do transportu broni i gotówki do wspieranych przez Iran organizacji, w tym Hezbollahu w Libanie.

Według wojska, Iran przeniósł część samolotów do magazynów przeznaczonych dla maszyn wycofanych z eksploatacji, aby utrudnić Izraelowi ich identyfikację.

Ustalenia amerykańskiego wywiadu

Ajatollah Ali Chamenei, który był najwyższym duchowo-politycznym przywódcą Iranu od 1989 r., został zabity 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Na jego następcę został wybrany jego syn, Modżtaba.

Jak informowała w niedzielę amerykańska stacja CBS, amerykańskie służby wywiadowcze ustaliły, że sam ajatollah Ali Chamenei sprzeciwiał się polityce sukcesji, która miała zapewnić stanowisko najwyższego przywódcy Iranu jego synowi.

Obawy starszego Chameneiego wynikały z przekonania, że 56-letni Modżtaba "nie jest zbyt bystry i nie nadaje się na przywódcę". Dochodziły do niego również pogłoski, że Modżtaba miał "problemy w życiu osobistym".

