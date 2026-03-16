Izraelskie wojsko zniszczyło w nocy samolot używany przez zmarłego najwyższego przywódcę Iranu Alego Chameneiego. Maszyna znajdowała się na lotnisku Mehrabad - poinformowały siły zbrojne Izraela (IDF).
IDF oświadczyły, że samolot był wykorzystywany przez Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników "do realizacji zamówień militarnych oraz utrzymywania stosunków z krajami osi". Dodały, że zniszczenie tego "strategicznego zasobu" stanowi cios dla "zdolności koordynacyjnych" Iranu wobec grup działających w jego imieniu, jego "budowy potęgi militarnej oraz zdolności reżimu do odbudowy".