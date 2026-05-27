Już w połowie 2027 roku nad polskim morzem ma zostać otwarty kolejny ogromny hotel. Mowa o powstającym w Kołobrzegu Hotelu Mearl, który ma oferować gościom 369 pokoi, centrum SPA, klub, palarnie cygar i sky bar z widokiem na morze.

Obiekt powstaje tuż przy plaży. W ubiegłym roku informowano, że budowa zostanie zakończona w połowie 2026 r.

Budujemy hotel, który ma zachwycać pokolenia, a to wymaga czasu, konsekwencji i współpracy z najlepszymi partnerami - tłumaczył w rozmowie z branżowym portalem e-hotelarz.pl Zbigniew Woźniak, inwestor i właściciel Grupy Spółek Woźniak.

W miejscu inwestycji aktualnie trwa wykańczanie wnętrz i instalacji.

Co będzie czekało na hotelowych gości?

Obiekt zaoferuje aż 369 pokoi, w tym 18 apartamentów o podwyższonym standardzie. Na gości czekać będą dwie restauracje, w tym autorska a’la carte, lobby bar oraz spektakularny sky bar na najwyższej kondygnacji z widokiem na Bałtyk.

Wśród udogodnień znajdzie się także klub nocny, strefa VIP, sala kinowa oraz palarnia cygar.

Hotel Gołębiewski zapowiedział otwarcie

Hotel Mearl może powalczyć o tych samych klientów co znajdujący się ok. 50 kilometrów dalej Hotel Gołębiewski. W Pobierowie 15 maja oficjalnie ruszyły rezerwacje w nowo otwartym obiekcie - jednym z największych i najbardziej wyczekiwanych obiektów wypoczynkowych nad polskim morzem.

Gołębiewski oferuje ponad 1100 pokoi, a także rozbudowaną strefę rekreacyjną, w tym aquapark, baseny, SPA oraz restauracje i bary.

Ceny za pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie zaczynają się od około 900 zł za dobę w pokoju dwuosobowym. Jak podkreślają przedstawiciele obiektu, zainteresowanie rezerwacjami jest bardzo duże, a hotel już teraz przygotowuje się na przyjęcie pierwszych gości. Otwarcie kompleksu planowane jest na 26 czerwca 2026 r.