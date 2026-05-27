Ogromny pożar w miejscowości Oborniki w województwie wielkopolskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze tamtejszej hali. Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, dym widać z oddalonego o 30 kilometrów Poznania. W związku z silnym dymem do mieszkańców został wysłany alert RCB. Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar w Obornikach / RMF FM

Na miejsce docierają zastępy straży pożarnej. Z ogniem walczy około 150 strażaków.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, płonie ocynkownia przy ulicy Kowanowskiej, a dym jest widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Strażacy skupiają się nie tylko na ugaszeniu hali, w której wybuchł ogień, ale też na obronie sąsiednich budynków. W drodze na miejsce jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz jednostki z sąsiednich powiatów.

W związku z silnym zadymieniem służby apelują do mieszkańców Obornik i okolicznych miejscowości o pozostanie w domach i nieotwieranie okien.

Na naszą prośbę wojewoda wielkopolska wysłała wniosek do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o alert dla mieszkańców Obornik, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza - powiedział PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz.

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - głosi komunikat RCB.

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego oraz do osób przebywających w Poznaniu.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

