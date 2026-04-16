Zakład Karny w Płocku otwiera się na biznes. Przedsiębiorcy mogą wynająć nowoczesną halę produkcyjno-magazynową i zatrudnić nawet 50 więźniów. "Chcemy pokazać osadzonym, że muszą pracować, że na chleb można zarobić w uczciwy sposób" - mówi por. Przemysław Mański, rzecznik prasowy płockiego Zakładu Karnego.

Zakład Karny w Płocku oferuje wynajem hali (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Najważniejsze informacje znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zakład Karny w Płocku stawia na nowoczesne podejście do resocjalizacji i współpracy z biznesem. Na terenie jednostki znajduje się hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ponad 1200 metrów kwadratowych, która już wkrótce może stać się miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez zewnętrznego przedsiębiorcę.

Obiekt jest w pełni wyposażony - posiada zaplecze socjalne, utwardzony dojazd oraz przestronny plac parkingowy. Hala została oddzielona ogrodzeniem od zabudowań penitencjarnych, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.

Oferty na wynajem hali można składać do 27 kwietnia. Umowa najmu przewidziana jest na pięć lat z możliwością przedłużenia.

Praca dla osadzonych

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy dla osadzonych. Zakład Karny w Płocku nie kryje, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności ma kluczowe znaczenie dla ich resocjalizacji. Praca daje szansę na zdobycie nowych umiejętności, poczucie odpowiedzialności i przygotowanie do powrotu do społeczeństwa. Początkowo w hali zatrudnionych będzie 15 osadzonych, docelowo liczba ta wzrośnie do 50. Praca może odbywać się w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w zależności od potrzeb najemcy.

Chcemy pokazać osadzonym, że muszą pracować, że na chleb można zarobić w uczciwy sposób, natomiast społeczeństwu, że osadzeni nie tylko wykonują prace porządkowe na terenie jednostek penitencjarnych, ale podejmują konkretne zatrudnienie czy to w usługach, czy też przy produkcji - podkreśla por. Przemysław Mański, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Płocku.

Elastyczność i wsparcie dla przedsiębiorców

Zakład Karny w Płocku zapewnia, że do pracy kierowani są osadzeni, którzy spełniają określone warunki i mają odpowiednie predyspozycje. Placówka zawsze typuje osadzonych, którzy spełniają warunki do podjęcia zatrudnienia. Z takiej grupy kontrahent zewnętrzny ma możliwość doboru pracowników. Uwzględniamy, że osadzony musi sprawdzać się pod względem umiejętności przy wykonywaniu danej pracy - wyjaśnia por. Mański.

Osadzeni w płockim więzieniu mają już doświadczenie w pracy w różnych branżach - od produkcji elementów metalowych i kontenerów, po świadczenie usług gospodarczych dla firm zewnętrznych.

Korzyści ekonomiczne i ulgi dla najemców

Wynajem hali na terenie Zakładu Karnego w Płocku to nie tylko szansa na rozwój biznesu, ale także realne korzyści finansowe. Najemca może liczyć na darmową ochronę obiektu oraz szereg ulg związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.

Przedsiębiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 35 proc. wartości wynagrodzeń, wypłacany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Co więcej, pracodawca jest zwolniony z obowiązku zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie oraz odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnionych osadzonych.

To wszystko sprawia, że koszty prowadzenia działalności w hali na terenie więzienia są znacznie niższe niż w przypadku standardowych rozwiązań. Dla wielu firm może to być szansa na optymalizację wydatków i zwiększenie konkurencyjności na rynku.