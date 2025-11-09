Lekarzom nie udało się uratować życia 23-letniego mężczyzny, który trafił do szpitala w nocy z soboty na niedzielę po bójce w centrum Szczecinka (Zachodniopomorskie). Na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do bójki z udziałem nieustalonej liczby osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka, niedaleko szpitala.

Jak przekazała w niedzielę oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka. Mężczyzna miał rany prawdopodobnie po ugodzeniu nożem.

Niestety, 23-latek zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital - przekazała policjantka.

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i rolę, jaką pełnili w nim poszczególni uczestnicy.

Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób.

Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.