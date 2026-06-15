Zakup mieszkania to jedna z największych decyzji finansowych w życiu. Na rynku pierwotnym poziom ryzyka zależy nie tylko od metrażu i lokalizacji, ale przede wszystkim od tego, kto buduje. Zanim podpiszesz pierwszy dokument, sprawdź firmę, której zamierzasz powierzyć kilkaset tysięcy złotych.

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Doświadczenie zamiast spektakularnych obietnic

Liczy się historia. Firmy z wieloletnią obecnością na rynku mają portfolio zrealizowanych inwestycji, które możesz obejrzeć na własne oczy. Zapytaj, ile lat działa firma, ile osiedli zbudowała i czy poprzednie projekty oddała w terminie. Krótka historia, częste zmiany właścicielskie lub powiązania z firmami o złej reputacji to sygnały do zachowania ostrożności.

Dokumenty, do których masz pełne prawo

Sprawdzona firma bez wahania udostępni Ci prospekt informacyjny, numer księgi wieczystej działki oraz odpis z KRS. Te dokumenty są publicznie dostępne, a ich analiza pokaże, czy deweloper ma stabilną sytuację finansową i czy działka nie jest obciążona hipoteką przymusową. Odmowa wręczenia prospektu informacyjnego to czerwona flaga. W takiej sytuacji nie negocjuj, tylko szukaj dalej.

Zabezpieczenia finansowe inwestycji

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy gwarantują mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. To dwa mechanizmy, do których prowadzenia każdy deweloper jest zobowiązany ustawowo. Środki nabywców trafiają na konto kontrolowane przez bank, a w razie problemów firmy obowiązuje dodatkowa ochrona z DFG. Co ważne, deweloper nie ma swobodnego dostępu do wpłaconych pieniędzy. Wypłata środków z rachunku powierniczego następuje etapami, dopiero po potwierdzeniu przez bank zakończenia danego etapu budowy zgodnie z harmonogramem inwestycji. Bank na bieżąco kontroluje postęp prac, a pieniądze są uruchamiane wyłącznie po pozytywnej weryfikacji wykonanych robót. Dla kupującego oznacza to dodatkową warstwę bezpieczeństwa i realną kontrolę nad tym, jak finansowana jest inwestycja.

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Lokalizacja i realny stan budowy

Dobre osiedle to nie efektowne wizualizacje. Wybierz się na plac budowy lub do wcześniejszych inwestycji dewelopera. Porozmawiaj z mieszkańcami, zapytaj o jakość wykończenia, sprawność serwisu posprzedażowego oraz stan części wspólnych po kilku latach. Sprawdź również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wiedza o tym, co powstanie obok Twojego balkonu, oszczędzi późniejszych rozczarowań.



Szczeciński przykład dobrego standardu

Dobrym przykładem tego, jak powinien działać uczciwy deweloper ze Szczecina, jest firma Graz Deweloper, działająca nieprzerwanie od 1981 roku. Realizuje inwestycje w cenionych lokalizacjach: w Wołczkowie, na Stołczynie oraz w samym sercu miasta. Sztandarową realizacją są apartamenty Potulicka 37. To kameralny budynek, który zwyciężył w Rankingu Inwestycji i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla kolejnych projektów firmy.

Dobry deweloper niczego nie ukrywa, a Twoja czujność to najlepsza inwestycja w spokojny zakup mieszkania.