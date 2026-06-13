Ośmiolatek, który poparzył się płonącą benzyną, nadal jest w stanie ciężkim. Do wypadku doszło w piątek wieczorem w Jarogniewie pod Kołobrzegiem (woj. zachodniopomorskie). Reporterka RMF FM Anna Pałamar rozmawiała z rzeczniczką szczecińskiego szpitala, do którego trafiło dziecko.
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Chłopiec wciąż jest w stanie ciężkim, ale poparzenia są mniejsze, niż wstępnie zakładano - przekazała nam Katarzyna Stróżyk ze szpitala Zdroje. Wczorajsze informacje mówiły, że ciało dziecka zostało poparzone w blisko 70 proc. Dziś wiemy, że dotyczą ok. 35 proc.
Ośmiolatek przebywa na oddziale intensywnej terapii.
Wypadek z tragicznym skutkiem miał miejsce w piątek. Trzech chłopców bawiło się wieczorem kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jeden z pojemników zaczął płonąć, a chłopiec został oblany.
Podczas akcji ratunkowej drugie dziecko oddaliło się z miejsca zdarzenia.
Strażacy znaleźli je kilometr dalej. Było całe i zdrowe.