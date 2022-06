​Mężczyzn na rynku pracy jest jak na lekarstwo. "Właściciele firm zakasują rękawy i wnoszą meble klientom. Nie ma nikogo do pracy" - mówią eksperci rynku pracy. Inni chcą przekonywać kobiety, by podejmowały prace wykonywane do tej pory przez mężczyzn, na przykład by zaczęły jeździć TIRami.

/ Shutterstock

Niedopasowanie na rynku pracy, które możemy obecnie zaobserwować jest gigantyczne i wymaga ono bardzo elastycznego podejścia ze strony przedsiębiorców, pracowników oraz rekruterów. Jak mówią specjaliści z rynku pracy w ostatnich miesiącach zniknęła duża liczba mężczyzn, co mocno odczuwa budownictwo, przemysł, logistyka i transport.

Rynek wspierany jest przez kobiety, ale to nie zawsze spełnia oczekiwania poszczególnych sektorów gospodarki.

Wojna z natury rzeczy przynosi pewną feminizację rynku pracy. Widzimy to już teraz w Polsce. Mam jednak wrażenie, że wciąż trudno jest załatać dziurę kadrową, która powstała po 24 lutego i nie jesteśmy w stanie tego zrobić jedynie polskimi rękoma - przyznaje ekspert rynku pracy Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

W szczytowym momencie w Polsce było blisko 3 miliony uchodźców wojennych z Ukrainy. Zdecydowana większość z tych osób to kobiety, dzieci i osoby starsze. Wiele osób z Ukrainy niemal natychmiast była gotowa do podjęcia pracy. Barierą bywał język, czasem także problemy natury socjalnej np. brak stałego miejsca zamieszkania, niepewna sytuacja rodzinna czy konieczność opieki nad dziećmi. Obecnie jednak wiele kobiet już podejmuje pracę. Problem polskiego rynku pracy jest jednak zupełnie inny.

Należy powiedzieć to jasno i wyraźnie. Polski rynek pracy potrzebuje mężczyzn. To jest potrzeba wręcz natychmiastowa. Najsilniej odczuwana przez transport, który od miesięcy boryka się z brakami kadrowymi. Firmy transportowe płacą nawet 30% więcej niż jeszcze rok temu, byle ktoś był gotowy do pracy. Mamy mnóstwo ofert z budownictwa, gospodarki morskiej, rolnictwa czy sektora przemysłowego oraz hal magazynowych. Mężczyźni są pilnie poszukiwani, bo wojna zdmuchnęła z naszego rynku pracy migrantów ekonomicznych. Wiele firm od 24 lutego nie może dojść do równowagi kadrowej - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

W branży spedycyjno-logistycznej ubyło nawet 30% pracowników. To mężczyźni, którzy po wybuchu wojny wrócili na Ukrainę. W tym momencie sytuacja nie jest jeszcze tragiczna. Prawdziwa zapaść mogłaby nas czekać, gdyby mężczyźni przebywający poza granicami Ukrainy zostali wezwani do obrony swojego kraju. Taka ustawa jest w parlamencie ukraińskim, natomiast jeszcze nie weszła w życie - mówi Jerzy Gębski z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Branża jest w stanie zatrudnić od ręki każdego mężczyznę, ale poszukiwane są też kobiety. Czeka na nie praca biurowa lub w magazynach. Pracodawcy chcą też przekonywać panie, by zostały kierowcami zawodowymi. Szykujemy kampanie w tym kierunku, by namówić kobiety do wejścia w ten zawód. On nie wygląda jak kilkadziesiąt lat temu. Nie wiąże się z ciężką fizyczną pracą, naprawami i kładzeniem się pod samochodem. To praca jak każda inna, natomiast rozłąka z domem i tradycyjne podejście do tego zawodu powoduje, że odsetek kobiet za kółkiem jest wciąż niewielki. Mniejszy niż na przykład w Holandii - mówi Jerzy Gębski. Jak dodaje w jego firmie na 140 kierowców pracuje tylko jedna kobieta i świetnie sobie radzi.

Nie wszędzie jednak kobiety mogą zastąpić mężczyzn. Rozmawiałam ostatnio z właścicielem firmy transportowej, który pilnie poszukuje pracowników. Firma oferuje transport mebli w Szczecinie i okolicach. Sytuacja kadrowa jest tak fatalna, że ten człowiek zakasuje rękawy i w białej koszuli wnosi klientom meble. Taka sytuacja jest zapewne w wielu firmach - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.