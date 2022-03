Szkolenia dla przedsiębiorców, które pomogą zrozumieć meandry specustawy dotyczącej uchodźców z Ukrainy przygotowuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Eksperci fundacji wytłumaczą właścicielom firm, jak legalizować pobyt i pracę Ukraińców, którzy dotarli do Polski po wybuchu wojny w ich kraju.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizuje szkolenia dla przedsiębiorców. / Polska Fundacja Przedsiębiorczości /

To ważna ustawa zarówno dla cudzoziemców, jak i przedsiębiorców - podkreśla mecenas Maja Grzegorczyk, radca prawny i szkoleniowiec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Po ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę już ponad 2 mln obywateli Ukrainy uciekło do Polski. Z myślą o nich powstała ustawa dotycząca zatrudnienia w naszym kraju cudzoziemców. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosła projekt nowelizacji tej ustawy. Chodzi o to, by przepisami objąć również tych uchodźców, którzy nie przyjechali do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Ustawa umożliwia uchodźcom m.in. uzyskanie numeru PESEL i podjęcie legalnie pracy w naszym kraju. Te kwestie poruszane będą podczas szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Spotkania poprowadzi radca prawny Maja Grzegorczyk.

Najważniejsze w tym kontekście kwestie, to te związane z legalizacją pobytu uchodźców bez względu na to, czy dysponują oni swoimi dokumentami. Obywatele Ukrainy, którzy nie mają dokumentów, ale otrzymali potwierdzenie przekroczenia granicy przez Straż Graniczną, mogą legalnie przebywać w Polsce. Konsekwencją tego legalnego pobytu jest możliwość podjęcia zatrudnienia - dodaje mec. Grzegorczyk.

Podczas szkolenia będzie można dowiedzieć się jak zatrudnić osobę z Ukrainy i jakie formalności to za sobą pociąga.

Zarejestrowanie takiego zatrudnienia odbywa się za pośrednictwem oświadczenia poprzez stronę praca.gov.pl. Nie jest to więc skomplikowana procedura. Przyznać trzeba, że początkowo to zatrudnienie nie będzie się odbywać tłumnie. Uchodźcy z Ukrainy w pierwszej kolejności będą bowiem skupiać się na kwestiach związanych z załatwieniem spraw urzędowych. Problemem jest bariera językowa, zarówno w kontekście uporządkowania spraw związanych z pobytem, jak i przy podjęciu pracy. Konieczne jest więc obok wprowadzenia w życie zapisów ustawy, także zorganizowanie pomocy asystenta, który pokieruje obywateli Ukrainy, pomoże im pozałatwiać bieżące sprawy typu szkoły, żłobki, przedszkola, uzyskanie PESELU itp. - dodaje ekspertka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Szkolenia organizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości odbędą się w trzech terminach.

· 24 marca o godzinie 11:30

· 6 kwietnia o godzinie 9:00

· 11 kwietnia o godzinie 9:00

Będą one mieć miejsce online na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dostęp do platformy jest bezpłatny po wcześniejszym zalogowaniu się.