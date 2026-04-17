Rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii - informuje tamtejsze ministerstwo obrony, cytowane przez portal Digi24. Wojsko przeszukuje obszar, gdzie mógł spaść bezzałogowiec.

Rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii

Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej w piątkowym komunikacie "stanowczo" potępia działania Rosji zagrażające bezpieczeństwu w regionie. "W nocy z 16 na 17 kwietnia siły Federacji Rosyjskiej przeprowadziły kolejne ataki dronów na cele cywilne i infrastrukturalne w Ukrainie, w pobliżu granicy" - informuje resort obrony.

O godzinie 00:43 rumuńskie wojsko nadało komunikat RO-ALERT, skierowany do ludności zamieszkującej północną część okręgu Tulcza.

W tym czasie systemy obrony powietrznej śledziły dwa cele w rejonie przygranicznym, przy czym jeden z nich wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Wojsko informuje, że kontakt z bezzałogowcem utracono 16 km na południowy wschód od miejscowości Chilia Veche, nad niezamieszkanym terenem.

Alarm powietrzny zakończył się o godzinie 2:48, czyli nieco ponad dwie godziny później.

Wojsko przeszukuje obszar, gdzie mógł spaść rosyjski dron. "Obywatele proszeni są o przestrzeganie zaleceń władz i śledzenie oficjalnych informacji przekazywanych kanałami instytucjonalnymi" - apeluje resort obrony w Bukareszcie.