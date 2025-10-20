Tragedia w żłobku w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). U piętnastomiesięcznej dziewczynki doszło do zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji medykom nie udało się jej uratować.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w prywatnym żłobku w Kołobrzegu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy i biegli będą ustalać, dlaczego dziecko zmarło.

Według wstępnych informacji opiekunka zauważyła, że jedno z dzieci leżące w łóżeczku nie oddycha. Natychmiast wezwała pomoc i rozpoczęła reanimację.



Na miejsce przyjechała straż pożarna, pogotowie, lądował śmigłowiec LPR i toczyła się walka o życie maluszka. Niestety, mimo kilkudziesięciu minut akcji resuscytacyjnej, dziewczynce nie udało się przywrócić funkcji życiowych.