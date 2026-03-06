Wrocławscy policjanci prowadzą poszukiwania 41-letniej Magdaleny Majtyki, która zaginęła 4 marca. Kobieta ostatni raz była widziana w swoim miejscu zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu, o pilny kontakt.

Zgłoszenie o zaginięciu Magdaleny Majtyki wpłynęło do wrocławskiej policji 4 marca. Kobieta wyszła z domu i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi.

Rysopis i znaki szczególne

Zaginiona ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy.

W dniu zaginięcia ubrana była w jeansowe spodnie, czerwony sweter i miała przy sobie dużą torbę na ramię. Charakterystycznym znakiem szczególnym są piegi w okolicach nosa.

Osoby, które widziały Magdalenę Majtykę lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją.

Można dzwonić pod numer alarmowy 112, zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub bezpośrednio skontaktować się z Komisariatem Policji Wrocław - Krzyki pod numerem telefonu 47 87 116 00.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionej. Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje.

Magdalena Majtyka to aktorka teatralna i filmowa oraz choreografka. Pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Znana jest z takich filmów jak "Pan Samochodzik i Templariusze" czy "Kabaret śmierci". Występowała też w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" i grała epizodyczne role w "Breslau", "1670", "Skazana", "Na dobre i na złe".