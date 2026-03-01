Prokuratura bada okoliczności zabójstwa kobiety, do którego doszło w sobotę w miejscowości Krąpiel w Zachodniopomorskiem. "Do sprawy zatrzymano dwie osoby" - poinformowała prok. Julia Szozda, rzeczniczka szczecińskiej prokuratury okręgowej.

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie zabójstwa kobiety, do którego doszło w sobotę w miejscowości Krąpiel (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W sobotę w miejscowości Krąpiel, położonej około 10 kilometrów od Stargardu w województwie zachodniopomorskim, doszło do zabójstwa kobiety.

Na miejscu zbrodni przez wiele godzin pracowali policjanci i prokurator. Śledczy przez długi czas nie chcieli zdradzić szczegółów, informowali jedynie, że "doszło do zdarzenia na tle kryminalnym".

Nie żyje około 50-letnia kobieta

W niedzielę nowe informacje w sprawie przekazała prok. Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Potwierdziła, że w Krąpielu doszło zabójstwa, a ofiarą jest kobieta w wieku około 50 lat. "Na ciele kobiety ujawniono szereg ran kłutych i tępych" - dodała.

Rzeczniczka prasowa szczecińskiej prokuratury okręgowej poinformowała, że do sprawy zatrzymano dwie osoby.

Nie ujawniła jednak, jaki jest ich status procesowy.