Wiodący europejski producent turbin wiatrowych, firma Vestas, odłożyła na półkę plany otwarcia swojej największej fabryki w Polsce - informuje "Financial Times". Firma tłumaczy to słabym popytem na swoim głównym rynku europejskim.

Zakład miał powstać pod Szczecinem i zatrudniać ponad tysiąc osób (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Duńska firma Vestas wstrzymała budowę zakładu pod Szczecinem, gdzie planowano produkcję łopat do turbin wiatrowych.

Zakład miał ruszyć w 2026 roku i zatrudnić ponad 1000 osób.

Powodem decyzji jest niższy niż oczekiwano popyt na morską energię wiatrową w Europie.

Firma Vestas ogłosiła w zeszłym roku, że wybuduje zakład pod Szczecinem. Zakład miał produkować łopaty do potężnych turbin wiatrowych. Jego otwarcie pierwotnie planowano na 2026 rok. Miał zatrudniać ponad 1000 osób.

Duńska grupa podjęła teraz jednak decyzję o wstrzymaniu inwestycji w zakład.

Tłumaczenia Vestas

Firma poinformowała "Financial Times", że plany zostały "wstrzymane z powodu niższego niż przewidywano popytu na morską energię wiatrową w Europie".

Firma nie ujawniła, czy trudna sytuacja rynkowa w Europie, będącą jej kluczowym rynkiem, wpłynęła negatywnie na którąkolwiek z pozostałych jej działalności.

Porażka rządu Tuska

Jak zauważa "Financial Times", to porażka rządu premiera Donalda Tuska i jego wysiłków zmierzających do ograniczenia uzależnienia Polski od zanieczyszczającego środowisko węgla poprzez rozbudowę sektora zielonej energii i rozwój krajowego przemysłu odnawialnych źródeł energii.

Morska energetyka wiatrowa odgrywa kluczową rolę w ekologicznych działaniach Polski. Obecnie realizowanych jest kilka projektów, które mają na celu przekształcenie wód u wybrzeży północnej Polski w jeden z największych w Europie ośrodków farm wiatrowych.

Warszawa ma również nadzieję, że może to pobudzić rozwój krajowego sektora produkcyjnego, który będzie w stanie dostarczać turbiny na szereg rynków europejskich.

Duńczycy działają już w Polsce

Firma Vestas zainwestowała już w Polsce, budując zakład montażowy gondoli, w których montowane są najważniejsze elementy turbin, a także kupując zakład produkujący łopatki do turbin lądowych.

Planowana fabryka w Szczecinie miała być jednak największym jak dotąd projektem firmy w Polsce, zlokalizowanym na zakupionym w 2023 roku gruncie. Miała ona produkować łopaty do flagowych turbin morskich firmy Vestas, z których każda miałaby moc 15 MW.

Oczekuje się, że pierwsze polskie turbiny morskie zaczną działać w przyszłym roku w ramach wartego 4,7 mld euro wspólnego przedsięwzięcia Baltic Power pomiędzy kontrolowaną przez państwo spółką Orlen a kanadyjską firmą Northland Power. Dostawcą jest Vestas.

Warszawa chce, aby Baltic Power i inne duże projekty dostarczyły do 2040 r. 18 GW mocy na morzu, co stanowiłoby mniej więcej połowę obecnej mocy w Europie.