Ministrowie energii państw należących do UE uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu. Projekt rozporządzenia zakłada całkowity zakaz importu od 1 stycznia 2028 r. Przeciwne były jedynie Węgry i Słowacja. Do czasu całkowitego zakazu, stopniowo mają być nakładane ograniczenia w imporcie.

Zdjęcie poglądowe / NIKOLAY DOYCHINOV / AFP/EAST NEWS

Ministrowie energii państw UE uzgodnili projekt całkowicie zakazujący importu rosyjskiego gazu od 1 stycznia 2028 r. (przeciw zgłosiły tylko Węgry i Słowacja).

Nowe umowy zawarte po 17 czerwca 2025 r. zostaną objęte zakazem natychmiast, a import na podstawie krótkoterminowych kontraktów wygasa do 17 czerwca 2026 r.

Kraje bez dostępu do morza, w tym Słowacja i Węgry, uzyskały okres przejściowy - będą mogły sprowadzać rosyjski gaz do końca 2027 r.

Wspólne stanowisko ws. projektu rozporządzenia

W poniedziałek uzgodniono wspólne stanowisko ministrów energii z krajów członkowskich UE w sprawie zakazu importu gazu z Rosji. Chodzi zarówno o gaz skroplony, jak i sprowadzany gazociągami. W projekcie rozporządzenia zapisano całkowity zakaz importu od 1 stycznia 2028 r. Przeciw zgłosiły Węgry i Słowacja.

Jednak do czasu bezwzględnego zakazu poszczególne ograniczenia mają być wprowadzane stopniowo. Już od nowego roku ma być zakończony import na podstawie nowych umów, czyli zawartych po 17 czerwca 2025. Z kolei sprowadzanie rosyjskiego gazu na podstawie kontraktów krótkoterminowych ma się zakończyć w przyszłym roku, do 17 czerwca.

Specjalne warunki dla państw śródlądowych

Szczególnymi zasadami zostały objęte kraje bez dostępu do morza, m.in. Słowacja i Węgry. Zgodnie z projektem, będą one mogły korzystać z gazociągów z rosyjskim gazem do końca 2027 roku.

Przyjęte stanowisko daje więcej czasu na przygotowanie się do zakazu, niż 19. pakiet sankcji z września. Zakłada on bowiem, że zakaz sprowadzania gazu skroplonego z Rosji miałby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Przyjęcie tego pakietu jest możliwe jeszcze w tym tygodniu.

Wyboista droga do wspólnego zakazu

Wspólne stanowisko ministrów z państw członkowskich, to kolejny etap uzgadniania wspólnego zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych. W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia , które miało uniemożliwić import rosyjskiego gazu - zarówno przesyłanego gazociągami, jak i skroplonego (LNG) - już od 1 stycznia 2026 r. Wyjątkowo wyłączone z zakazu były umowy długoterminowe podpisane przed 17 czerwca 2025 r. Państwa bez dostępu do morza również miały dłuższy termin na dostosowanie się do przepisów - do 1 stycznia 2028 r.

Z kolei we wrześniu przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejny, 19. pakiet sankcji. Jego głównym założeniem jest całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG od 1 stycznia 2027 r. Obejmuje on m.in. zakaz transakcji z kluczowymi spółkami - Gazpromem i Rosnieftem. Głównym celem jest stopniowe uniezależnianie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych. 19. pakiet sankcji może być przyjęty już w najbliższych dniach, jednak do jego przyjęcia jest potrzebna jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich.