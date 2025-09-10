Trzy miesiące spędzi w areszcie mieszkaniec powiatu stargardzkiego. Mężczyzna uciekając przed policją próbował przejechać jednego z funkcjonariuszy. Policjanci chcieli go zatrzymać w związku z podejrzeniem o udział w kradzieży samochodu.

Zatrzymany mężczyzna / KPP w Stargardzie / Policja

38-latek usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta i niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu. Odpowie też za kradzieże.

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w Stargardzie. Policjanci zauważyli mężczyznę podejrzewanego o kradzież samochodu. Podeszli, by go zatrzymać. Wtedy 38-latek zabarykadował się w środku swojego auta. Uruchomił silnik i chciał odjechać, nieomal taranując jednego z funkcjonariuszy.

Ruszył za nim policyjny pościg. Kierowcę udało się zatrzymać obok komendy policji. Mundurowi zablokowali tam drogi ucieczki.

Decyzją sądu kierowca 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.



