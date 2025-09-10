Wtorkowy wieczór, 9 września, na długo zapadnie w pamięci dwóch Polaków, którzy dzięki losowaniu Lotto stali się milionerami. W puli znalazły się aż 32 miliony złotych, a emocje sięgnęły zenitu, gdy poznaliśmy zwycięskie liczby. Sprawdzamy, jakie numery przyniosły szczęście i jak wyglądały wygrane w Lotto oraz Lotto Plus.

Dwóch nowych milionerów w Polsce! Oto szczęśliwe liczby z wielkiej kumulacji Lotto / Shutterstock

We wtorek, 9 września, odbyło się jedno z najbardziej wyczekiwanych losowań Lotto w tym roku. Kumulacja sięgnęła imponującej kwoty 32 milionów złotych, co przyciągnęło do kolektur i internetowych serwisów tysiące graczy z całego kraju. Wszyscy z niecierpliwością czekali na wyniki, mając nadzieję, że to właśnie ich liczby okażą się tymi szczęśliwymi.

O godzinie 22 poznaliśmy zestaw, który rozstrzygnął losy kumulacji. Wylosowane liczby to:

1

19

23

31

34

44

To właśnie te numery sprawiły, że aż dwóch Polaków zostało nowymi milionerami.

Lotto Plus - dodatkowa szansa na milion

Równolegle z głównym losowaniem Lotto, odbyło się także losowanie Lotto Plus. Ta dodatkowa opcja daje graczom możliwość wygrania nawet wtedy, gdy podstawowy kupon nie przyniósł sukcesu. W Lotto Plus szczęśliwe liczby to: 9, 14, 24, 29, 40, 41.

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do kolejnego gracza, który dzięki Lotto Plus wzbogaci się o okrągły milion złotych.

Wtorkowe losowanie Lotto przyniosło nie tylko główną wygraną. Oprócz dwóch głównych zwycięzców, którzy zgarnęli odpowiednio niemal 32 miliony złotych i milion złotych w Lotto Plus, przyznano także wiele nagród w niższych kategoriach. Każdy, kto trafił pięć, cztery lub trzy liczby, mógł liczyć na atrakcyjne kwoty, które - choć nie tak spektakularne jak główna wygrana - z pewnością poprawią domowy budżet.

Dla wszystkich, którym tym razem nie dopisało szczęście, mamy dobrą wiadomość - już w czwartek, 11 września, odbędzie się kolejne losowanie Lotto. Pula nagród ponownie może sięgnąć imponujących kwot.

