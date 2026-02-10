Policjanci z Choszczna zatrzymali do kontroli samochód, którym kierował 14-letni chłopiec. W pojeździe obecny był jego ojciec, który nie dość, że pozwolił dziecku prowadzić, to sam był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie miasta Choszczno w woj. zachodniopomorskim.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Jakie było ich zdziwienie, kiedy odkryli, że za kierownicą siedzi 14-letni chłopiec.

Policjanci ustalili, że ojciec nastolatka siedział z kolei na miejscu pasażera i świadomie udostępnił synowi możliwość kierowania autem. Badanie alkomatem wykazało u niego około 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Dodatkowo mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Sprawa trafi do sądu

Wobec 14-latka sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Ojciec odpowie przed sądem karnym za swoje zachowanie.



"Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, zwłaszcza przez osobę nieletnią, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno samego dziecka, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Odpowiedzialność za tego typu zachowania zawsze spoczywa na dorosłych. Dzieci uczą się przez obserwację – to dorośli dają przykład i wyznaczają granice" – podkreślają funkcjonariusze.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozwagę i odpowiedzialność.