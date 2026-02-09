Przeprosiny ukochanej i wyznanie swojego uczucia na klatce schodowej nie było dobrym pomysłem 23-latka ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie). Za miłosne graffiti mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. To nie był jednak koniec jego kłopotów.

23-latek wyznał ukochanej miłość na klatce schodowej / Komenda Powiatowa Policji w Świdninie /

23-latek na klatce schodowej bloku w gminie Połczyn-Zdrój namalował serce i przepraszał swoją ukochaną.

Szybko o tym dowiedziała się policja.

Oprócz zarzutu uszkodzenia mienia mężczyzna odpowie za przestępstwo. Dlaczego? Przeczytaj cały artykuł, żeby się dowiedzieć.

Interwencję ws. graffiti opisali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Pomoc funkcjonariuszy była potrzebna, gdy mieszkańcy budynku wielorodzinnego zauważyli, że na klatce schodowej pojawiły się niechciane napisy.

"Przepraszam. Kocham Cię" - napisała zakochana osoba i narysowała farbą w sprayu serce. To nie był jedyny malunek. W innym miejscu pojawiło się serce z inicjałami pary.

Policjanci przypominają, że każde graffiti wykonane bez zgody zarządcy, nawet te romantyczne oznaczają zniszczone mienie, dodatkowe koszty i "poczucie naruszenia wspólnej przestrzeni".

Takie grafitti pojawiło się na klatce schodowej / Komenda Powiatowa Policji w Świdninie /

Funkcjonariuszom szybko udało się ustalić, że za miłosnym graffiti stoi 23-latek ze Stargardu. Mężczyznę zatrzymano też do kontroli drogowej. Tu pojawiły się kolejne problemy - okazało się, że prowadził on samochód mimo orzeczonego zakazu sądowego.

W rezultacie mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: umyślne uszkodzenie mienia i niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu.

"Emocje nie mogą usprawiedliwiać działań, które zagrażają bezpieczeństwu lub naruszają cudzą własność" - zaznacza policja.