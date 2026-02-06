Z powodu awarii sieci ciepłowniczej są problemy z ogrzewaniem budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Trwa naprawa. Rzeczniczka placówki poinformowała o "ograniczeniu świadczeń medycznych" przez SOR i możliwym wstrzymaniu zabiegów.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie zmaga się z poważną awarią sieci ciepłowniczej.

W piątek przed południem rzeczniczka placówki Magdalena Knop poinformowała o ograniczeniach w świadczeniu usług medycznych, szczególnie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

SOR z ograniczoną działalnością, możliwe wstrzymanie zabiegów

Z powodu braku ogrzewania szpital musiał ograniczyć możliwość udzielania świadczeń medycznych. Najbardziej dotknięty jest Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dorosłych.

W celu zapewnienia ciągłości świadczeń dla mieszkańców regionu koniecznym jest wsparcie innych szpitali – podkreśliła Magdalena Knop.

Rzeczniczka zaznaczyła, że oddziały urazowe dla dorosłych i dzieci funkcjonują normalnie, a badania i zabiegi pacjentów onkologicznych są kontynuowane bez zmian.

Jednak planowe hospitalizacje i zabiegi mogą zostać wstrzymane.



Placówka zapewnia, że osoby przyjmowane w trybie pilnym oraz znajdujące się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia otrzymają niezbędną pomoc.

Służby i inne placówki w gotowości

O problemach z ogrzewaniem natychmiast poinformowano wszystkie państwowe służby, w tym Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, a także inne placówki medyczne w regionie.

W piątek w Szczecinie temperatura po raz pierwszy od dwóch tygodni wzrosła powyżej zera, co – według wstępnych ustaleń – mogło przyczynić się do awarii ciepłociągu po okresie silnych mrozów.

USK nr 1 w Szczecinie to jedna z największych placówek medycznych w województwie zachodniopomorskim. Szpital dysponuje ponad tysiącem łóżek, a jego poradnie każdego dnia obsługują setki pacjentów.

Trwa walka z czasem, by jak najszybciej przywrócić pełną sprawność infrastruktury i wznowić normalną działalność wszystkich oddziałów.