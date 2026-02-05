Podczas prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu w Szczecinie. Z pobliskiego budynku ewakuowano 17 osób, nie ma informacji o poszkodowanych.
Do zdarzenia doszło przed godz. 9:30 w czwartek na ul. Łącznej w Szczecinie.
Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht, podczas prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu, w wyniku czego nastąpił zapłon ulatniającego się gazu.
Ze względów bezpieczeństwa z pobliskiego budynku ewakuowano 17 osób. Nikt nie odniósł obrażeń - podkreśla.
Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.
Równolegle pogotowie gazowe pracuje nad zakręceniem dopływu gazu i zabezpieczeniem instalacji.