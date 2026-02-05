Podczas prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu w Szczecinie. Z pobliskiego budynku ewakuowano 17 osób, nie ma informacji o poszkodowanych.

Uszkodzony gazociąg w Szczecinie; nastąpił zapłon ulatniającego się gazu / KW PSP w Szczecinie /

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do zdarzenia doszło przed godz. 9:30 w czwartek na ul. Łącznej w Szczecinie.

Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht, podczas prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu, w wyniku czego nastąpił zapłon ulatniającego się gazu.

Ze względów bezpieczeństwa z pobliskiego budynku ewakuowano 17 osób. Nikt nie odniósł obrażeń - podkreśla.

Na miejscu pracują m.in. cztery zastępy straży pożarnej / KW PSP w Szczecinie /

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.

Równolegle pogotowie gazowe pracuje nad zakręceniem dopływu gazu i zabezpieczeniem instalacji.