23. Międzynarodowy Zlot Morsów rozpoczyna się w czwartek w Mielnie (woj. zachodniopomorskie). To największa w Polsce i jedna z największych na świecie imprez dla miłośników zimowych kąpieli. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a jego kulminacją będzie wspólna kąpiel w Bałtyku, zaplanowana na 8 lutego w południe.

W Mielnie startuje 23. Międzynarodowy Zlot Morsów / Adam Warżawa / PAP

W Mielnie startuje 23. Międzynarodowy Zlot Morsów, na który zgłosiło się już około 6 tysięcy uczestników z Polski i zagranicy.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. wspólne kąpiele w Bałtyku, próby bicia rekordów Guinnessa oraz wiele innych atrakcji.

Finałowa kąpiel morsów odbędzie się w niedzielę.

Według organizatorów, do udziału zgłosiło się już około 6 tysięcy osób, jednak rejestracja wciąż trwa. Jak podkreśla Paweł Chyb, dyrektor Centrum Kultury w Mielnie, co roku do nadmorskiego kurortu przyjeżdżają morsy z całej Polski i zagranicy, by wspólnie świętować i zanurzyć się w lodowatej wodzie.

Mielno od 2004 roku jest uznawane za zimową stolicę morsów. W przeszłości podczas zlotów ustanowiono dwa rekordy Guinnessa w liczbie osób kąpiących się jednocześnie w morzu - w 2010 roku do wody weszło 1054 uczestników, a w 2015 roku rekord pobiło 1799 osób. Największą frekwencję odnotowano podczas jubileuszowego, 20. zlotu w 2023 roku, kiedy w finałowej kąpieli wzięło udział aż 8893 morsów.

Uczestnicy finału XXI Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie / Marcin Bielecki / PAP

Program zlotu jest niezwykle bogaty

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Samba de Mielno". Na uczestników czekają liczne atrakcje, m.in. sauny, balie z lodem, animacje na plaży, turnieje Strong Mors, biegi Morsmageddon oraz tematyczny bal. Działać będzie także Pałac Ślubów, w którym zawierane małżeństwa obowiązują tylko na czas trwania zlotu.

W programie znalazły się również wykłady ekspertów - Valerjana Romanovskiego o bezpiecznym morsowaniu oraz Adama Kowalewskiego o metodzie Wima Hofa, łączącej techniki oddechowe, ekspozycję na zimno i medytację.

Podczas zlotu odbędą się próby bicia rekordów Guinnessa: w najdłuższym przebywaniu w lodzie (Luca Graham ze Szkocji), pod wodą (Damian Kasprzyk) oraz pod śniegiem (Maria Bodaj i Michael Kiernan). Zaplanowano także II Międzynarodowe Mistrzostwa w Morsowaniu im. Valerjana Romanovskiego.

Finałowa kąpiel w niedzielne południe poprzedzona będzie barwną paradą morsów, która przejdzie ulicami miasta na główną plażę. Widowiskowe wejście do morza co roku przyciąga tłumy widzów na mieleńską promenadę.

W związku z wydarzeniem w centrum Mielna wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i parkowania.