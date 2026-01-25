25 stycznia 2026 ruszył 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Relację z tego wydarzenia można oglądać również na stronach www.rmf.fm i www.rmf24.pl. Dołącz do nas i graj z Orkiestrą i RMF FM! Zobaczcie, co się będzie działo!

34. Finał WOŚP - wsparcie dla dzieci z problemami gastroenterologicznymi

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 34. zagra dla najmłodszych pacjentów. W 2026 roku organizacja skupi się na wsparciu dzieci zmagających się z chorobami przewodu pokarmowego. Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Cel zbiórki został oficjalnie ogłoszony podczas konferencji prasowej, która odbyła się 95 dni przed wielkim wydarzeniem.

Wsparcie dla milionów dzieci

Tegoroczny finał WOŚP to szansa na realną poprawę jakości leczenia dzieci z chorobami przewodu pokarmowego. Dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy i hojności darczyńców, polskie szpitale mogą liczyć na nowoczesny sprzęt, który pozwoli skuteczniej diagnozować i leczyć najmłodszych pacjentów. Organizatorzy podkreślają, że każda złotówka przekazana na rzecz Orkiestry to inwestycja w zdrowie dzieci i przyszłość polskiej medycyny.

Plenerowe koncerty na błoniach PGE Narodowego

Tegoroczny 34. Finał WOŚP w Warszawie to również prawdziwa gratka dla miłośników muzyki na żywo. Organizatorzy zapraszają na wyjątkowe koncerty plenerowe, które rozpoczną się już o godzinie 14:00 na błoniach PGE Narodowego. Wśród artystów, którzy wystąpią na scenie, znajdą się zarówno uznane gwiazdy, jak i młode talenty.

O godzinie 14:00 na scenie pojawi się Lanberry, znana z energetycznych przebojów i charyzmatycznych występów. Następnie publiczność rozgrzeje Łydka Grubasa, zespół słynący z humorystycznych tekstów i rockowego pazura. O 15:20 na scenie zamelduje się IGO, artysta, który w ostatnich latach szturmem podbił serca słuchaczy.

Kolejne godziny to prawdziwy muzyczny maraton. O 16:00 wystąpi Nocny Kochanek, a tuż po nim, o 16:40, zagra LemON, zespół znany z emocjonalnych ballad i przebojowych hitów. O 17:20 scenę przejmie Lor, a o 18:00 - Happysad, jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych w Polsce.

Wieczór przyniesie jeszcze więcej muzycznych emocji. O 18:40 wystąpi legendarny Dżem, a o 19:25 - Ich Troje, zespół, którego hity zna cała Polska. O 20:00 tradycyjnie odbędzie się Światełko do Nieba, a tuż po nim, o 20:15, na scenie pojawi się Myslovitz. Kolejne występy to Hel'enine Oči o 20:50 oraz Tabu o 21:30, które zakończą plenerową część muzycznego święta.

Oprócz koncertów plenerowych, organizatorzy przygotowali także bogaty program występów w specjalnym studiu. Studio otwarte będzie już od godziny 8:00, a na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne.

Dzień rozpocznie Orkiestra Nadarzyn, która zagra w dwóch turach: 8:30-8:36 oraz 9:00-9:06. Następnie, od 9:20, scenę przejmie Hel'enine Oči, a tuż po nich wystąpi Lor. W południe na scenie pojawi się IGO, a po nim Cheap Tobacco oraz The Analogs, którzy zapewnią solidną dawkę rockowych brzmień.

Popołudniowe godziny to czas dla takich artystów jak Hania Derej, Ich Troje, Nocny Kochanek czy Tabu. Wieczorem na scenie pojawi się Łydka Grubasa, a także Szeptucha, która zagra aż dwa sety. Na zakończenie dnia, od 22:00, wystąpi Happysad, a finałowy koncert w studiu zagra Voo Voo, jeden z najbardziej cenionych polskich zespołów muzycznych.