Od samego rana na błoniach PGE Narodowego w Warszawie trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny cel to zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. RMF FM jest w samym centrum wydarzeń, relacjonując na żywo, jak tysiące wolontariuszy i darczyńców wspólnie walczą o zdrowie najmłodszych pacjentów w Polsce.

/ Leszek Szymański / PAP

34. Finał WOŚP zbiera środki na nowoczesny sprzęt medyczny dla dzieci z chorobami układu pokarmowego.

Wydarzenie odbywa się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, gdzie działa specjalne studio RMF FM.

Zebrane środki pozwolą wyposażyć szpitale dziecięce w endoskopy ultrasonograficzne i inne niezbędne urządzenia.

34. Finał WOŚP - serce akcji bije dla dzieci

Od wczesnych godzin porannych błonia PGE Narodowego w Warszawie tętnią życiem. To właśnie tutaj, w samym centrum dowodzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotykają się wolontariusze, darczyńcy, organizatorzy i dziennikarze, by wspólnie walczyć o zdrowie najmłodszych pacjentów. Tegoroczny, 34. Finał WOŚP dedykowany jest dzieciom zmagającym się z chorobami układu pokarmowego. Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego, który trafi do szpitali w całej Polsce.

ZOBACZ: 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oglądaj NA ŻYWO

RMF FM w centrum wydarzeń - relacje na żywo

Na miejscu wydarzeń działa specjalne studio RMF FM, z którego reporterzy na bieżąco przekazują słuchaczom najświeższe informacje. Michał Dobrołowicz, nasz dziennikarz, relacjonuje, że atmosfera jest niezwykle energetyczna - setki osób od rana meldują gotowość do pomagania, a kolejne przedmioty trafiają na licytacje. Wśród nich znalazły się także wyjątkowe pamiątki od redakcji RMF FM, w tym ręcznie robione, żółto-niebieskie buty oraz możliwość wylicytowania dwugodzinnego programu prowadzonego z miejsca wybranego przez zwycięzcę aukcji.

Studio telewizyjne WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Jerzy Owsiak o kulisach finału WOŚP

Jak w rozmowie z Magdą Grajnert z RMF FM tłumaczy Jerzy Owsiak, organizatorzy przygotowali liczne strefy aktywności, w tym namiot, w którym będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, a także specjalny Siema Shop. Uczestnicy będą mogli napić się gorącej herbaty, przejechać się karuzelą oraz skorzystać z propozycji przygotowanych przez partnerów wydarzenia.

Nie zabraknie także strefy medycznej, gdzie każdy chętny będzie mógł bezpłatnie zbadać poziom cukru we krwi.

Koncertowa część wydarzenia rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14:00. Na scenie pojawią się takie zespoły jak Lanberry, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Lemon Lore, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Helena Ochi i Tabu. Po występie Ich Troje zaplanowano tradycyjne "światełko do nieba", a następnie kolejne koncerty, które potrwają do godziny 22:00.

Studio wydarzenia będzie otwarte dla wszystkich, a liczba wejść została zwiększona, aby usprawnić przepustowość. Jurek Owsiak zachęca: Wchodźcie wszyscy, żeby chociaż na chwilę wejść do studia i poczuć tę niesamowitą moc.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie pokaz ogni, tak zwane światełko do nieba, który odbędzie się o godzinie 20:00.

Cytat Wszystko jest zgodnie z przepisami, jeżeli chodzi o hałas, o to, w jaki sposób się bawimy. Bawimy się na PGE Narodowym, więc jest o wiele spokojniej, jeżeli to nie jest centrum Warszawy. To będą ognie, pióropusze tego ognia i dla mnie to też jest zawsze do ostatniego momentu wielka niewiadoma. (...) Rzeczywistość jest zawsze piękna, cudowna, wszyscy wyciągają telefony, oglądają, filmują.

Nowoczesny sprzęt dla dzieci - co trafi do szpitali?

- mówi Jerzy Owsiak w rozmowie z RMF FM. Pokaz potrwa około czterech minut i dwunastu sekund.

W tym roku szczególny nacisk położono na zakup endoskopów ultrasonograficznych, które są niezbędne w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Jak w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem podkreśla profesor Jarosław Kierkuś z Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie w wielu szpitalach pediatrycznych brakuje tego typu urządzeń, przez co mali pacjenci są często kierowani do ośrodków dla dorosłych. Nowy sprzęt pozwoli na szybszą i dokładniejszą diagnostykę m.in. dzieci z refluksem przełyku czy po oparzeniach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Szacuje się, że z nowoczesnych urządzeń skorzysta nawet ponad milion dzieci w całej Polsce.

Licytacje, wolontariusze i energia pomagania

Finał WOŚP to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale także niezwykła mobilizacja społeczna. Na błoniach PGE Narodowego panuje wyjątkowa atmosfera - pomaganie dodaje energii zarówno wolontariuszom, jak i darczyńcom. Każda złotówka ma znaczenie, a kwoty deklarowane podczas licytacji rosną z minuty na minutę. Szczegóły dotyczące najciekawszych aukcji można znaleźć na stronie RMF24.pl , gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o przebiegu finału.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to kolejny dowód na to, jak wielką siłę ma wspólne działanie. Dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi, już wkrótce do polskich szpitali dziecięcych trafi nowoczesny sprzęt, który pozwoli ratować zdrowie i życie najmłodszych pacjentów. RMF FM jest z Wami przez cały dzień, relacjonując najważniejsze wydarzenia i zachęcając do udziału w tej wyjątkowej akcji.