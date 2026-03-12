Jednocześnie przewoźnik przekazał informację o zawieszeniu rejsów z i do Bejrutu od 31 marca do 30 kwietnia. Loty do Dubaju pozostają odwołane do 28 marca.

LOT: Bezpieczeństwo pasażerów naszym priorytetem

LOT podkreślił, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków. Przewoźnik zaznaczył, że działa zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a bezpieczeństwo pozostaje priorytetem LOT-u.

Iran ostrzeliwuje arabskie państwa Bliskiego Wschodu od czasu amerykańsko-izraelskiego ataku na ten kraj, rozpoczętego 28 lutego. Celem uderzeń jest coraz częściej infrastruktura cywilna - zwłaszcza lotniska - oraz pola naftowe, infrastruktura petrochemiczna, a także linie przesyłowe ropy i gazu. W związku z atakami wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.