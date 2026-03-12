​Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały się przedłużyć decyzję o zawieszeniu lotów do Rijadu do 24 marca i Tel Awiwu do 31 marca, o czym przewoźnik poinformował w czwartek. Jednocześnie do końca kwietnia odwołano połączenia do Bejrutu. Decyzję PLL LOT argumentuje dbałością o bezpieczeństwo pasażerów wobec wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

  • Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużyły zawieszenie lotów do Rijadu do 24 marca, a do Tel Awiwu do 31 marca. 
  • Połączenia do Bejrutu zostały odwołane do końca kwietnia, a loty do Dubaju pozostają zawieszone do 28 marca.
  • Decyzje o zawieszeniu rejsów są związane z napiętą sytuacją w regionie Bliskiego Wschodu.
Komunikat PLL LOT ws. lotów na Bliski Wschód

O decyzji dotyczącej lotów do krajów Bliskiego Wschodu polski przewoźnik poinformował w mediach społecznościowych. 

"Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze sytuację w regionie, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów rozkładowych do Rijadu do 24 marca oraz do Tel Awiwu do 31 marca włącznie. Pasażerowie PLL LOT będą informowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach" - poinformowały PLL LOT na platformie X.

Jednocześnie przewoźnik przekazał informację o zawieszeniu rejsów z i do Bejrutu od 31 marca do 30 kwietnia. Loty do Dubaju pozostają odwołane do 28 marca.

LOT: Bezpieczeństwo pasażerów naszym priorytetem

LOT podkreślił, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków. Przewoźnik zaznaczył, że działa zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a bezpieczeństwo pozostaje priorytetem LOT-u.

Iran ostrzeliwuje arabskie państwa Bliskiego Wschodu od czasu amerykańsko-izraelskiego ataku na ten kraj, rozpoczętego 28 lutego. Celem uderzeń jest coraz częściej infrastruktura cywilna - zwłaszcza lotniska - oraz pola naftowe, infrastruktura petrochemiczna, a także linie przesyłowe ropy i gazu. W związku z atakami wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

