Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały się przedłużyć decyzję o zawieszeniu lotów do Rijadu do 24 marca i Tel Awiwu do 31 marca, o czym przewoźnik poinformował w czwartek. Jednocześnie do końca kwietnia odwołano połączenia do Bejrutu. Decyzję PLL LOT argumentuje dbałością o bezpieczeństwo pasażerów wobec wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
O decyzji dotyczącej lotów do krajów Bliskiego Wschodu polski przewoźnik poinformował w mediach społecznościowych.
"Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze sytuację w regionie, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów rozkładowych do Rijadu do 24 marca oraz do Tel Awiwu do 31 marca włącznie. Pasażerowie PLL LOT będą informowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach" - poinformowały PLL LOT na platformie X.