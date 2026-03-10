Około 350 wystawców, obecność najpopularniejszych polskich pisarzy i ponad 800 wydarzeń – tak zapowiada się tegoroczna edycja Poznańskich Targów Książki, które rozpoczną się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy liczą na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu, gdy imprezę odwiedziło 70 tysięcy osób.

/ Międzynarodowe Targi Poznańskie / Facebook

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Poznańskie Targi Książki to jedno z największych wydarzeń literackich w Polsce. W tym roku na czytelników czekają spotkania z ponad 600 autorami, w tym z takimi nazwiskami jak Eliza Kącka, Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Weronika Marczak, Sławek Gortych, Maciej Siembieda, Siergiej Lebiediew czy Katarzyna Grochola.

W programie znalazło się ponad 800 imprez, w tym warsztaty dla dzieci, wydarzenia edukacyjne i specjalna strefa rodzinnego czytania.



Strefa autografów i szybkie randki wydawnicze

Organizatorzy zadbali o specjalną strefę podpisów, a stoiska wydawnictw zostały rozplanowane tak, by umożliwić udział jak największej liczbie osób.

"Większość sesji autografowych, których będzie prawie 700, odbywa się na stoiskach. Nie chcemy, by stojący w różnych kolejkach wpadali na siebie, dlatego stoiska najważniejszych i największych wydawców będą rozłożone równomiernie w kilku pawilonach. Myślę, że kolejki na pewno będą, bo udział w Poznańskich Targach Książki potwierdziło ponad 600 autorów, praktycznie cała polska czołówka pisarska" - podkreślił Michał Dublaga, dyrektor targów.



Wśród atrakcji znalazła się także wydawnicza szybka randka, która umożliwi debiutującym autorom spotkanie z przedstawicielami wydawnictw.

Równolegle z targami książki odbędą się Targi Edukacyjne pod hasłem "Edukacja w podróży". W wydarzeniu bierze udział ponad 400 wystawców, w tym wiodące szkoły branżowe, uczelnie oraz pracodawcy.

Gośćmi będą m.in. Tomasz Rożek, Adam Mirek, prof. Andrzej Dragan, Marcin Prokop, Przemek Staroń i Agnieszka Jankowiak-Maik.

Na uczestników czekają występy artystyczne, koncerty, pokazy młodzieżowe, spektakle oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Eksperci zaprezentują nowoczesne metody pracy i praktyczne narzędzia wspierające rozwój kompetencji uczniów.



Poznańskie Targi Książki oraz Targi Edukacyjne potrwają od piątku do niedzieli. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników literatury oraz osób zainteresowanych edukacją i rozwojem osobistym.