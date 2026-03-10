Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił wstępne porozumienie z gigantem branży rozrywkowej Live Nation oraz należącą do niego platformą Ticketmaster. Firma ma zapłacić 250 mln dolarów w ramach ugody dotyczącej praktyk monopolistycznych na rynku sprzedaży biletów. Jednak ponad 20 stanów zapowiada dalszą walkę w sądzie, twierdząc, że kompromis nie rozwiązuje problemów konsumentów.

Departament Sprawiedliwości USA zawarł wstępne porozumienie z Live Nation i Ticketmaster warte 250 mln dolarów i wprowadzające zmiany, które mają poprawić konkurencję na rynku biletów.

Ponad 20 stanów sprzeciwia się ugodzie.

W maju 2024 r. Departament Sprawiedliwości USA oraz ponad 20 stanów zaskarżyło Live Nation, domagając się, by spółka sprzedała Ticketmastera, oraz oskarżając firmę m.in. o nielegalne windowanie cen koncertów i działanie na szkodę artystów.

Jak podała AP, resort uznał wynegocjowaną ugodę za rozwiązanie korzystne dla konsumentów, mające zakończyć monopol na rynku sprzedaży biletów w USA.

Konkurencja też ma sprzedawać bilety

Zgodnie z zapisami porozumienia Live Nation m.in. umożliwi obiektom, w których organizowane są koncerty itp., sprzedawanie biletów za pośrednictwem platform innych niż Ticketmaster. Połowa biletów w kontrolowanych przez koncern obiektach tego typu ma być sprzedawana przez konkurencyjne serwisy, a Ticketmaster ograniczy w nich opłaty serwisowe do 15 proc. Ma też zrezygnować z kontroli nad 13 obiektami.

Live Nation zabezpieczyła też fundusz w wysokości 280 mln dolarów na roszczenia i kary w procesach ze stanami. W Polsce koncern działa pod nazwami Live Nation Polska oraz Ticketmaster, sprzedając bilety na największe koncerty i imprezy stadionowe.

Firma zadowolona

Porozumienie zakłada przedłużenie o osiem lat nadzoru resortu sprawiedliwości USA nad spółką. Według cytowanego przez AP urzędnika do ugody dołączy co najmniej 10 stanów.

Prezes Live Nation Michael Rapino powiedział, że firma jest zadowolona z porozumienia. Nigdy nie polegaliśmy na wyłączności, aby rozwijać nasz biznes sprzedaży biletów. Wynikała ona po prostu z tego, że mamy najlepsze produkty, usługi i ludzi w branży - przekonywał.

Niektóre stany chcą dalszej walki

Ugoda spotkała się jednak z krytyką. Sędzia federalny w Nowym Jorku Arun Subramanian uznał za niedopuszczalne, że nie poinformowano go o niej wcześniej, a prokuratorka generalna Nowego Jorku Letitia James oceniła, że zawarty kompromis nie rozwiązuje kluczowego problemu i "działa na korzyść Live Nation kosztem konsumentów". Mamy mocną sprawę przeciwko Live Nation i będziemy ją kontynuować - zapowiedziała.

Ugodę Live Nation z Departementem Sprawiedliwości USA odrzuciło ponad 20 z 50 stanów USA, oskarżając spółkę o ograniczanie konkurencji, grożenie właścicielom obiektów oraz zawyżanie cen, co również zwiastuje dalszą batalię sądową.